Nakon ranjavanja u Trogiru policija uhitila osumnjičenog

Splitsko-dalmatinska policija uhitila je muškarca kojeg dovodi u vezu s događajem kod starog čiovskog mosta u Trogiru, gdje je muškarac pronađen s ubodnom ranom u trbuhu. Nad uhićenim je u tijeku kriminalističko istraživanje, potvrdila je policija.

Sve se dogodilo jučer oko 1.30 sati, kada je policija dobila dojavu da je hitna medicinska pomoć u bolnicu prevezla ozlijeđenog muškarca. Pronađen je na području starog čiovskog mosta, koji povezuje povijesnu jezgru Trogira s otokom Čiovom.

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Ozlijeđeni muškarac operiran je i zadržan na daljnjem liječenju. Prema ranijim informacijama policije, nije bio životno ugrožen.

Most zatvorili zbog očevida

Zbog policijskog očevida stari čiovski most bio je u cijelosti zatvoren za promet.

Zasad nisu objavljeni identitet uhićenog muškarca, točne okolnosti događaja ni mogući motiv. Više informacija očekuje se nakon završetka kriminalističkog istraživanja.