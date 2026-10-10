Policija je pronašla i uhitila muškarca kojeg dovodi u vezu s događajem u Trogiru. Ozlijeđeni muškarac pronađen je s ubodnom ranom u trbuhu, a nakon operacije zadržan je u bolnici
Nakon ranjavanja u Trogiru policija uhitila osumnjičenog
Splitsko-dalmatinska policija uhitila je muškarca kojeg dovodi u vezu s događajem kod starog čiovskog mosta u Trogiru, gdje je muškarac pronađen s ubodnom ranom u trbuhu. Nad uhićenim je u tijeku kriminalističko istraživanje, potvrdila je policija.
Sve se dogodilo jučer oko 1.30 sati, kada je policija dobila dojavu da je hitna medicinska pomoć u bolnicu prevezla ozlijeđenog muškarca. Pronađen je na području starog čiovskog mosta, koji povezuje povijesnu jezgru Trogira s otokom Čiovom.
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Ozlijeđeni muškarac operiran je i zadržan na daljnjem liječenju. Prema ranijim informacijama policije, nije bio životno ugrožen.
Most zatvorili zbog očevida
Zbog policijskog očevida stari čiovski most bio je u cijelosti zatvoren za promet.
Zasad nisu objavljeni identitet uhićenog muškarca, točne okolnosti događaja ni mogući motiv. Više informacija očekuje se nakon završetka kriminalističkog istraživanja.
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