Nakon ruskog napada na Černihiv 70.000 ljudi bez struje

Zbog ruskih napada u četvrtak privremeno je obustavljena opskrba strujom za najmanje 70.000 potrošača u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihivu, rekli su dužnosnici, dok ruske trupe obnavljaju zračne napade na već narušenu energetsku infrastrukturu u mjesecima uoči zime.

Oko 29.000 potrošača pogođeno je nestankom struje u Černihivu i okolnom okrugu, kao i 43.000 njih u gradu Nižinu, objavio je regionalni operater distribucije električne energije na Telegramu.

Radovi na obnovi opskrbe električnom energijom su u tijeku, dodaju.

Tijekom noći ruske su trupe ciljale energetska postrojenja u Vinicji, što je poremetilo protok energije u dijelovima tog središnjeg ukrajinskog grada i dovelo do požara.

Tijekom više od tri i pol godine invazije, Rusija je više puta ciljala ukrajinski energetski sustav uoči hladnih jesenskih i zimskih mjeseci, a posljednjih tjedana pojačala je takve napade. Ruske trupe također su od ovog ljeta pokrenule "sustavne" napade na ukrajinsku željeznicu, rekao je izvršni direktor tvrtke.