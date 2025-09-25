Obavijesti

ZRAČNI NAPADI

Nakon ruskog napada na Černihiv 70.000 ljudi bez struje

Ruski napadi ostavili 70.000 potrošača bez struje u Černihivu! Energetska infrastruktura opet na meti, oporavak u tijeku, a zima dolazi brzo

Zbog ruskih napada u četvrtak privremeno je obustavljena opskrba strujom za najmanje 70.000 potrošača u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihivu, rekli su dužnosnici, dok ruske trupe obnavljaju zračne napade na već narušenu energetsku infrastrukturu u mjesecima uoči zime.

Oko 29.000 potrošača pogođeno je nestankom struje u Černihivu i okolnom okrugu, kao i 43.000 njih u gradu Nižinu, objavio je regionalni operater distribucije električne energije na Telegramu.

Radovi na obnovi opskrbe električnom energijom su u tijeku, dodaju.

NAKON REAKCIJE Zelenski: Moskva se plaši Washingtona, SAD može pogurati Rusiju prema miru
Zelenski: Moskva se plaši Washingtona, SAD može pogurati Rusiju prema miru

Tijekom noći ruske su trupe ciljale energetska postrojenja u Vinicji, što je poremetilo protok energije u dijelovima tog središnjeg ukrajinskog grada i dovelo do požara.

Tijekom više od tri i pol godine invazije, Rusija je više puta ciljala ukrajinski energetski sustav uoči hladnih jesenskih i zimskih mjeseci, a posljednjih tjedana pojačala je takve napade. Ruske trupe također su od ovog ljeta pokrenule "sustavne" napade na ukrajinsku željeznicu, rekao je izvršni direktor tvrtke.

