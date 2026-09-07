Ulrich Siegmund dobio je 43,8 posto glasova i mogao bi postati pokrajinski premijer. Među prvima su mu čestitali Musk i Orban, koji je izjavio da je ovo tek početak
NJEMAČKA NA PREKRETNICI PLUS+
Nakon Saske AfD sad juriša na Berlin: Mogli bi paralizirati vlast na državnoj razini...
Čitanje članka: 3 min
"Ovo je povijesni rezultat. Mi ovdje obaramo rekorde, obarat ćemo rekorde diljem istočne Njemačke, ali i na saveznoj razini. Imamo vrlo jasan mandat za sastavljanje vlade", rekla je Alice Weidel, predsjednica desničarske Alternative za Njemačku (AfD), koja je na nedjeljnim izborima "ostvarila senzacionalan rezultat", odnosno "ispisala povijest". Najavila je da na idućim saveznim izborima u Njemačkoj očekuju 40 posto glasova. Trebaju se održati 2029.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku