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Nakon Saske AfD sad juriša na Berlin: Mogli bi paralizirati vlast na državnoj razini...

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 3 min
Nakon Saske AfD sad juriša na Berlin: Mogli bi paralizirati vlast na državnoj razini...
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Ulrich Siegmund dobio je 43,8 posto glasova i mogao bi postati pokrajinski premijer. Među prvima su mu čestitali Musk i Orban, koji je izjavio da je ovo tek početak

"Ovo je povijesni rezultat. Mi ovdje obaramo rekorde, obarat ćemo rekorde diljem istočne Njemačke, ali i na saveznoj razini. Imamo vrlo jasan mandat za sastavljanje vlade", rekla je Alice Weidel, predsjednica desničarske Alternative za Njemačku (AfD), koja je na nedjeljnim izborima "ostvarila senzacionalan rezultat", odnosno "ispisala povijest". Najavila je da na idućim saveznim izborima u Njemačkoj očekuju 40 posto glasova. Trebaju se održati 2029.

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Komentari 25
Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...
MONSTRUM POD ZEMLJOM

Sin plakao, vojska pucala - Mladić je pokopan. Neka trune u paklu: Tisuće ga ispratile...

Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca
Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu
NOVI NALAZI ZA VARAŽDIN I GOSPIĆ

Novim vještačenjem su potvrdili i otkrića 24sata: Zakapali su mulj, mikroplastika ušla u vodu

Vještačenje je potvrdilo otkriće 24sata da su Šinceki zakapali mulj, navodi se da je u tlu 30 tona otpadnog mulja koje je opterećeno metalima. U Gospiću je mikroplastika najviše pronađena u vodi uz odlagalište
FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve
TRUNE U PAKLU

FOTO Degutantno. Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve

Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka. Uz njegov lijes su pripadnici srpske vojske, koljača u Srbiji ispraćaju uz najviše vojne počasti. Srpski mediji pišu kako su stigli i autobusi iz drugih krajeva... Sprovod je na rasporedu od 14 sati. Neka trune u paklu.

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