Nakon slabih rezultata tvrtke: Muskova se Tesla u trećem tromjesečju počela stabilizirati

HINA
Čitanje članka: 1 min
Nakon slabih rezultata tvrtke: Muskova se Tesla u trećem tromjesečju počela stabilizirati
Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS

U razdoblju od srpnja do rujna proizveli su ukupno 447.450 automobila, za 4,8 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju. Tromjesečna usporedba pokazuje pak rast proizvodnje od 9,1 posto

Američki Tesla isporučio je osjetno više električnih automobila u trećem tromjesečju, signalizirajući stabilizaciju nakon slabih rezultata u prvoj polovini godine, pokazalo je izvješće objavljeno u četvrtak. U razdoblju od srpnja do rujna Tesla je kupcima isporučio 497.099 električnih vozila, za 7,4 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. Isporuke su tako pokazale znakove stabilizacije, budući da su u prva dva ovogodišnja tromjesečja bile potonule po nekih 13 posto. Usporedba s proljetnim tromjesečjem pokazuje pak skok prodaje za čak 29,4 posto.

Kako bi pred gašenje programa iskoristio porezne olakšice u matičnom SAD-u, Tesla je na domaćem tržištu potaknuo prodaju opsežnom kampanjom, koja je obuhvaćala popuste, sporazume o financiranju, oglase na društvenim mrežama i poruke starim klijentima.

Kompanije su zahvaljujući olakšicama nudile zakup vozila po privlačnim cijenama. Kada je program istekao, Tesla je podigao cijene zakupa. Kada se izuzmu olakšice, cijene su ostale iste.

Teslina prodaja na području Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva i EFTA‑e pala je pak u kolovozu za 22,5 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, prema nedavno objavljenim podacima Udruge europskih proizvođača automobila (ACEA).

Teslini su konkurenti na europskom tržištu agresivno promicali plug‑in hibride, a pojavili su se i kineski brendovi, podigavši još više 'temperaturu' u natjecanju za naklonost kupaca.

Prodaja u Kini, najvećem tržištu automobila u svijetu, bilježila je rast zahvaljujući prije svega snažnoj potražnji za novom, jeftinijom inačicom kultnog Modela Y, primjećuje nezavisni istraživač Tesle Troy Teslike.

Tesla ga još ne prodaje na matičnom američkom tržištu, a uprava je najavila da ga u budućnosti planiraju proizvoditi u Kini i Europi, napominje Reuters.

U razdoblju od srpnja do rujna proizveli su ukupno 447.450 automobila, za 4,8 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju. Tromjesečna usporedba pokazuje pak rast proizvodnje od 9,1 posto.

