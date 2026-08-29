Nakon smrti Luke doznajemo: Na prvi pregled kardiologa u Čakovcu se čeka godinu dana

Stanje u Županijskoj bolnici Čakovec posljednjih godina je sve gore, a svako malo iskaču novi skandali. Posljednji je primjer mladoga Luke Palatinuša (38), kojega su nakon pregleda na Hitnoj poslali u čekaonicu, u kojoj je i umro. Jednom su pacijentu ranije ubrizgali benzin umjesto fiziološke otopine, čovjeka su više puta vraćali doma s hitne pa je završio u komi, a početkom 2025. bolnicu je potresao odlazak niza liječnika koji su dali otkaze radi političkog kadroviranja.

Jurica Vidović, županijski vijećnik i liječnik obiteljske medicine, već godinu dana upozorava na, kako kaže, katastrofalno stanje u bolnici, od međuljudskih odnosa i odlazaka liječnika pa do sve duljih lista čekanja i problema u organizaciji.

Foto: Privatan album/24sata

- Na svakoj županijskoj sjednici postavljam pitanja, ali nijednom nisam dobio konkretan odgovor bolnice niti sam čuo da je stanje dobro i da je sve super - kaže za 24sata dr. Vidović.

Posebno ga zabrinjavaju masovni odlasci zdravstvenih djelatnika. Prema javno dostupnim informacijama, iz bolnice je otišlo 19 liječnika, no u taj broj, ističe Vidović, nisu uračunati specijalizanti, medicinske sestre i medicinski tehničari.

- Ja sam liječnik obiteljske medicine i stanje mogu vidjeti i kroz svakodnevni rad s pacijentima, ali i kroz liste čekanja u Županijskoj bolnici Čakovec kad naručujem svoje pacijente na preglede u toj bolnici. Nešto su čak ukinuli, primjerice elektroničko naručivanje za fizikalnu medicinu i gastroenterologiju. Za neke preglede pacijente uopće više ne mogu elektronički naručiti, nema termina, u posljednjih godinu i pol stanje se drastično pogoršalo. Pacijenti se žale na bolnicu, govore da je sve neorganizirano - kaže Vidović.

Kao konkretne primjere navodi termine čekanja za pojedine specijalističke preglede.

- Evo točno da kažem: za fizikalnu medicinu, odnosno prvi pregled fizijatra, postoje problemi s naručivanjem. Za gastroenterologa prvi pregled također se ne može normalno naručiti. Za dermatologiju se na prvi pregled čeka do travnja iduće godine. Za kardiologiju je prvi slobodan termin 13. rujna 2027., a za oftalmologiju lipanj 2027. godine - istaknuo je dr. Vidović u razgovoru za 24sata.

Poseban problem, smatra, predstavlja i odlazak abdominalnih kirurga.

- Svakog pacijenta osobno treba uputiti tako da ga liječnik vidi i procijeni treba li mu pregled. Otišli su im abdominalni kirurzi, pa je za prvi pregled termin tek u prosincu - dodaje dr. Vidović.

Čakovec: Građani dali podršku liječnicima, okupili se ispred bolnice | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

'Ne dobivam odgovore'

Situaciju uspoređuje s drugim bolnicama.

- U Varaždinu je, primjerice, termin za abdominalnog kirurga 31. kolovoza. To dovoljno govori o razlici u dostupnosti zdravstvene skrbi - navodi dr. Vidović.

Osvrnuo se i na informaciju o pacijentu koji je, prema navodima, preminuo u čekaonici bolnice bez pružene adekvatne pomoći. Naglašava da se taj slučaj mora detaljno istražiti prije donošenja zaključaka.

- Nemam sve relevantne informacije, ali ako je istina da je pacijent umro u čekaonici bez pružene adekvatne pomoći, ako je došao s pritiskom u prsima, onda je to sramota za upravu i bolnicu. Situacija je sramotna za cijelu bolnicu. Ako netko dođe s pritiskom u prsima, mora ga se odmah pregledati i nadzirati - kaže dr. Vidović.

Ističe i da je o problemima u bolnici upozoravao i ranije, ali da na pitanja nije dobivao konkretne odgovore.

- Još u ožujku sam postavljao pitanja. Na zadnjoj sjednici, prije otprilike dva mjeseca, pitao sam koliko je ljudi otišlo iz bolnice i nisam dobio odgovor - ističe dr. Vidović.

Zaključuje da je najveći problem u tome što se, prema njegovu mišljenju, više energije ulaže u stvaranje pozitivne slike o bolnici, nego u rješavanje stvarnih problema.

- Poanta svega je da se više radi na imidžu nego na rješavanju problema. Umjesto da se otvoreno govori o problemima, da se odgovori na pitanja i napravi plan kako ih riješiti, čini mi se da se više energije ulaže u to kako će bolnica izgledati u javnosti - zaključuje dr. Vidović.

Za kraj dodajmo kako je Županijska bolnica Čakovec priopćila da je odmah nakon smrti Luke Palatinuša provela stručnu analizu i izvanredni unutarnji nadzor, istaknuvši da pacijent nije bio bez zbrinjavanja, nego da je nakon početne obrade čekao kontrolne pretrage prema medicinskim smjernicama.