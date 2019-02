Nakon smrti supruge i otkaza, s Uberom sam opet stao na noge

Ja sam tip osobe koji prihvaća odgovornost za sebe. Krajem 2017. godine preminula mi je supruga, a nekoliko mjeseci nakon toga sam ostao i bez posla. Mogao sam se prijaviti na Zavod za zapošljavanje ili otići u prijevremenu mirovinu, no volim raditi, volim izazove i iznenadilo me je koliko potencijala u meni još ima s pune 63 godine, s osmijehom priča Dubravko Delić, vozač Ubera i dodaje da u životu nema potrebe za strahom, jer tamo gdje strah završava, počinje život.

Kad je doznao da će ostati bez posla, upisao je u Google tražilicu 'ja bih radio' i prvi rezultat koji mu se prikazao bio je Uber.

Znao sam otprilike kako Uber funkcionira te sam u njihovom uredu doznao sve detalje koji su me zanimali. Odlučio sam otvoriti obrt jer mi pruža mogućnost da budem sam svoj šef, sam si organiziram radno vrijeme, a davanja prema državi su minimalna. Lako ga je otvoriti i zatvoriti te ne zahtijeva vođenje komplicirane papirologije, objašnjava Dubravko.

U Zagreb je prije 27 godina došao iz Slavonije. Ni tada, kaže, u Slavoniji nije bilo posla, pa se preselio u glavni grad. Radio je kao prodajni predstavnik, voditelj gradilišta, u rafineriji... Ne voli besposleno sjediti, pa mu je otkaz povrh gubitka supruge bio iznimno težak udarac.

Foto: Uber

Jako brzo sam počeo voziti na Uberu. Trebalo mi je svega 20-ak dana da prikupim svu dokumentaciju i otvorim obrt. Imam osjećaj da me vožnja spasila od depresije. S putnicima sam sve te nesreće nekako prebrodio. Trudio sam se da u osam ujutro budem na cesti, a u vrijeme gužvi bih otišao doma na ručak, pa bih opet predvečer sjeo za volan. Nastojao sam uvijek odvoziti osam sati jer smatram da treba ispoštovati standardno radno vrijeme ako želiš pristojno zaraditi, objašnjava Dubravko.

Nedjelja mu je uvijek bila dan za odmor, a ponekad i bilo koji drugi dan u tjednu. Prednost obrtnika koji voze na Uberu je, kaže Dubravko, upravo u tome što uvijek mogu uzeti slobodno za privatne obaveze ili druženje s prijateljima.

Krajem prošle godine, Dubravko je neočekivano dobio ponudu da ponovno počne raditi kao prodajni predstavnik, pa sada preko tjedna prodaje podna grijanja, a vikendom vozi na Uberu.

Bio je to prevelik izazov da bih ga propustio. Isto mi je bilo i s Uberom. Na prvi pogled se čini da je to samo vožnja, no Uber nosi jako puno odgovornosti. Uvijek se trudim maksimalno korektno odraditi svoj posao i biti čovjek prema ljudima koje susrećem. Uz Uber sam otkrio da u meni još uvijek ima želje i volje te da imam još puno toga za pružiti, objašnjava Dubravko.

Uberom je iznimno zadovoljan zbog slobode koju mu pruža, mogućnosti zarade i jer nikad nije dosadno.

Svima bih savjetovao da se odvaže i otvore obrt. Uz malo hrabrosti i truda, siguran sam da će uspjeti i uživati u samostalnosti.

