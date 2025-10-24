Obavijesti

TAMNE BROJKE NEOTKRIVENIH SLUČAJEVA

Pravobraniteljica: 'Djecu treba ohrabriti da prijave nasilje, a sudski postupci traju predugo'

Zagreb: U Saboru rasprava o Izvješću o radu pravobraniteljice za djecu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje među najtežim su oblicima kršenja prava djeteta, a prema podacima Vijeća Europe, svako peto dijete žrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja

Iz Ureda pravobraniteljice za djecu u petak su naglasili da je važno ohrabriti djecu na prijavu nasilja i unaprijediti sustav njihove zaštite, nakon uhićenja pedofila iz Hrvatske kojega se tereti za višestruko spolno zlostavljanje djece te vođenje pedofilske grupe s 250 članova.

Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje među najtežim su oblicima kršenja prava djeteta, a prema podacima Vijeća Europe, svako peto dijete žrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja, istaknuli su iz Ureda pravobraniteljice za djecu. Upozorili su da u čak 90 posto slučajeva djeca ne prijavljuju takve slučajeve, dok istovremeno ostaje neizbrisiv trag u djetetovu sjećanju i razvoju.

- Kako bismo smanjili tamne brojke neotkrivenih slučajeva i prekinuli lanac zlostavljanja, važno je ohrabriti djecu na prijavu nasilja, a da bi se to postiglo, moramo jamčiti djeci da će reakcija nadležnih tijela nakon prijave biti snažna, brza, učinkovita i podržavajuća za dijete - poručili su.

STIGLO SAMO 7 PRIJAVA Vršnjačkog nasilja sve više, kandidata za nagradu Luka Ritz za nenasilje sve je manje
Vršnjačkog nasilja sve više, kandidata za nagradu Luka Ritz za nenasilje sve je manje

Ured pravobraniteljice za djecu kontinuirano ukazuje i upozorava na probleme nejednake dostupnosti programa prevencije seksualnog zlostavljanja, nedostatka kvalitetnih zakonskih rješenja za zaštitu djece od kontakta s pravomoćno osuđenim počiniteljima seksualnog nasilja i za zaštitu od seksualnog uznemiravanja, podsjetili su te upozorili da sudski postupci traju predugo, uz neodgovarajući tretman djeteta žrtve.

Naglasili su da je u posljednjim godinama napravljen iskorak u pogledu pooštravanja kazni i ukidanja zastare za kaznena djela vezana za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, no, založili su se za strože kažnjavanje počinitelja tih kaznenih djela i donošenje jedinstvenog propisa za suzbijanje svih oblika nasilja nad djecom.

STRAVA U Italiji gotovo 4400 žrtava svećeničkog pedofilskog nasilja
U Italiji gotovo 4400 žrtava svećeničkog pedofilskog nasilja

Medije su podsjetili da nije dopušteno objaviti identitet djeteta koje je bilo žrtva seksualnog nasilja ili iskorištavanje informacija koje omogućuju otkrivanje identiteta djeteta. Također, nije opravdano iznošenje opisa seksualnog zlostavljanja, čak ni uz zaštićen djetetov identitet jer mediji time čine dijete još ranjivijim u njegovu neposrednom okružju.

Podsjetili su također da je na inicijativu Ureda pravobraniteljice za djecu počeo projekt uspostave Dječje kuće (Barnahus), po uzoru na skandinavske zemlje.

- Vjerujemo da će uspostava Barnahus modela unaprijediti koordinaciju istraga o zlostavljanjima djece i osigurati pružanje sveobuhvatne usluge podrške djeci žrtvama i njihovim obiteljima pod jednim krovom. Time bi se smanjilo odugovlačenje u obradi takvih slučajeva i omogućilo da sva djeca žrtve seksualnog nasilja imaju pristup pravosuđu prilagođenom djeci - poručili su.

Barnahus (Dječja kuća) je vodeći europski model zaštite prava i interesa djece žrtava i djece svjedoka nasilja ili zlostavljanja. Taj jedinstveni pristup okuplja sve relevantne službe pod jednim krovom, kako bi se izbjegla ponovna viktimizacija djeteta tijekom istrage i sudskog postupka, da bi se osigurao koordinirani i učinkoviti odgovor na nasilje koje je dijete doživjelo, te djetetu pružila podrška i pomoć, uključujući medicinsku procjenu i liječenje, u okruženju sigurnom za djecu.

