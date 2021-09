Pozvonio sam, a Hrvatin mi je otvorio. Došao sam gore i kad sam ušao u stan, koji je bio u mraku, odjednom sam vidio njegovu ruku ispred sebe. Nakon toga sam na svojoj lijevoj strani osjetio bol, ali u tom trenutku nisam bio siguran što je to.Ono čega se sjećam je da smo se druge sekunde našli na podu. On je bio iznenađen, a i ja sam bio iznenađen- svjedočio je na Županijskom sudu u Zagrebu Marinko Mikulčić kojeg je Hrvatin Gabelica pokušao ubiti 19. rujna 2020. u svom stanu u Dalmatinskoj u Zagrebu.

Po njegovoj reakciji vidio da je iznenađen što vidi mene, a ja sam bio u najmanju ruku iznenađen što sam vidio njega. Rekao sam mu da pusti nož što je i učinio. Zamolio sam i da mi da ručnik pa mi ga je dao. Zatim smo sjeli i malo popričali. Upitao sam ga zašto me je ubo, a on mi nije znao odgovoriti na to pitanje - ustvrdio je Mikulčić.

Dodao je kako se ne sjeća točnih riječi optuženika no da mu je rekao nešto u smislu da je mislio da je to netko drugi.

- Ja nisam imao dogovor da toga dana dođem kog Gabelice u stan, tako da mislim, da on nije znao da ja dolazim. Pitao sam ga i čemu te njegove prijetnje koje mi je slao u porukama ,ali na to mi nije znao odgovoriti- kazao je oštećeni. Pojasnio je da mu je prijetio uglavnom putem SMS poruka, i to pišući mu da će me ozlijediti, a ako ne njega onda njegovu majku.

- Do dana današnjeg ne znam koji bi bio razlog za takvo njegovo postupanje- tvrdi Mikulčić dodajući kako on Gabelici nije dužan novac, a niti Gabelica njemu.

Podsjećamo, profesor likovnog Hrvatin Gabelica (50) optužen je da je lani u rujnu u svom stanu u Zagrebu u Dalmatinskoj ulici nožem ubo vršnjaka Marinka Mikulčića u trbuh. Njih dvojica poznaju se 15-ak godina. Često su zajedno šetali pse, a međusobno su se i posjećivali. Obojica su se liječili zbog ovisnosti.

Gabelica na sudu tvrdi da nije kriv.

- Kad sam čuo da netko zvoni otvorio sam vrata misleći da je to netko od prijatelja koji su malo prije otišli i da je netko nešto zaboravio. Vidio sam kako Marinko trči stubištem - kazao je na ispitivanju u DORH-u. Po ulasku oštećenika u stan posvađali su se, a potom i potukli te ga je tada ubo nožem.

- Moj otac (op.a. Ivan Gabelica, 1992. godine osnovao je Hrvatsku čistu stranku prava) bio je u stanu no ništa nije čuo - rekao je tada Gabelica.