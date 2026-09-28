Zagreb pet godina nije dizao cijene za kućanstva, nego su kroz subvencije u Holding prelijevali novac od poreza. Možemo! i SDP su složni da to više nije moguće: 'Prvi puta ćemo imati i manje prihode'
KRAJ ERE NISKIH KOMUNALIJA PLUS+
Nakon štrajka Zagrepčanima stižu poskupljenja? 'Plaće koje traže neminovno vode do toga'
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Zadnjih pet godina zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević drži se jednostavnog modela u vođenju grada. Svi zaposleni koji žive u Zagrebu imaju najviše stope poreza na dohodak i Možemo! ih drži na maksimumima koje dozvoljava zakon. Porez od 23 i 33 posto na plaće najviši je u državi. Tomašević novcem koji dobiva od zaposlenih zato je omogućio da kućanstva nisu imala rast cijena komunalne naknade, odvoza otpada, javnog prijevoza, cijena vode...
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