RAT IZ LIPNJA

Nakon sukoba s Izraelom, Iranci priveli oko 21.000 ljudi: Neke su priveli i zbog špijunaže...

Foto: Majid Asgaripour

Iran je priveo oko 21.000 ljudi tijekom 12-dnevnog rata protiv Izraela u lipnju, prema službenim podacima objavljenim u utorak.

Među njima je 261 osoba uhićena zbog sumnje na špijunažu, a 172 zbog neovlaštenog fotografiranja i snimanja videa, rekao je glasnogovornik policije general Said Montazerolmahdi, a prenio državni radio.

Nije iznio detalje o većini uhićenja.

Tijekom sukoba, više od 40.000 policajaca bilo je raspoređeno danonoćno na ulicama, dodao je Montazerolmahdi.

Prema izvješću, diljem zemlje uspostavljeno je preko 1000 kontrolnih točaka.

U lipnju je Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Državama, bombardirao ključna nuklearna postrojenja u Iranu.

Unatoč primirju, temeljni sukob između zakletih neprijatelja i dalje traje, bez diplomatskog rješenja na vidiku.

