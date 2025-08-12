Tijekom sukoba, više od 40.000 policajaca bilo je raspoređeno danonoćno na ulicama, dodao je Montazerolmahdi
Nakon sukoba s Izraelom, Iranci priveli oko 21.000 ljudi: Neke su priveli i zbog špijunaže...
Iran je priveo oko 21.000 ljudi tijekom 12-dnevnog rata protiv Izraela u lipnju, prema službenim podacima objavljenim u utorak.
Među njima je 261 osoba uhićena zbog sumnje na špijunažu, a 172 zbog neovlaštenog fotografiranja i snimanja videa, rekao je glasnogovornik policije general Said Montazerolmahdi, a prenio državni radio.
Nije iznio detalje o većini uhićenja.
Tijekom sukoba, više od 40.000 policajaca bilo je raspoređeno danonoćno na ulicama, dodao je Montazerolmahdi.
Prema izvješću, diljem zemlje uspostavljeno je preko 1000 kontrolnih točaka.
U lipnju je Izrael, zajedno sa Sjedinjenim Državama, bombardirao ključna nuklearna postrojenja u Iranu.
Unatoč primirju, temeljni sukob između zakletih neprijatelja i dalje traje, bez diplomatskog rješenja na vidiku.
