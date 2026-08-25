Nakon svjedočenja policajke u aferi 'Nakaze' prozvali Milinu: 'Je li te bar malo sram?'

Sindikat policijskih službenika žestoko je prozvao glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu nakon današnjeg svjedočenja policajke na suđenju Anni Dujić u aferi "Nakaze". Policajka je na Općinskom sudu u Karlovcu tvrdila da ju je načelnik Postaje prometne policije Šibenik Joško Periša odvraćao od prijavljivanja Dujić nakon incidenta na požarištu kod Skradina u srpnju 2024. Periša je i dalje načelnik te postaje.

Sindikat se nakon njezina iskaza oglasio na Facebooku i izravno prozvao Milinu.

- NIKOLA MILINA, glavni ravnatelju policije, jel te bar malo sram zbog ovoga i štite li se ovako časni i pošteni policajci te što ćeš sada poduzeti nakon ovog javnog svjedočenja hrabre policajke protiv načelnika Postaje prometne policije Šibenik, kad do sada već nisi ništa učinio, a koliko nam je poznato gospodin i dalje obnaša tu duźnost načelnika postaje? - stoji u objavi.

Iz sindikata pitaju i što je Milina dosad učinio kako bi policajcima osigurao kaznenopravnu zaštitu. Posebno ističu činjenicu da je policajka prijavu podnijela dva dana nakon incidenta te tvrde da je to trebalo biti dovoljno da se ispitaju okolnosti cijelog slučaja.

- Devet godina obnaša dužnost glavnog ravnatelja policije i poduzeo je apsolutno ništa da zaštiti policijske službenike u ovakvim i sličnim situacijama - poručuju.

Sindikat pritom iznosi i druge optužbe na račun Miline, tvrdeći da se policijski sustav koristio protiv njihova sindikata i njegovih predstavnika. Te tvrdnje sindikat u objavi nije potkrijepio dodatnim dokazima.

Podsjetimo, policajka je na današnjem ročištu ispričala da je tijekom osiguranja ceste na požarištu kod Skradina automobil kojim je upravljala Dujić ignorirao njezinu naredbu za zaustavljanje. Prema njezinu iskazu, vozilo joj je prišlo do nogu, a vozačica ju je potom vrijeđala.

Policajka je tada bila trudna. Dujić se tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema službenoj osobi, a na početku suđenja izjasnila se da nije kriva.

Sindikat je svoju objavu zaključio porukom o položaju policajaca koji, kako tvrde, posao obavljaju po zakonu bez obzira na to tko je s druge strane.

- Ali zato kada budući policajci prisežu Domovini i službi im daje lažna obećanja jer vidimo s ovim primjerom kako prolaze oni koji svoj posao rade ispravno i zakonito ne gledajući kako se netko zove, čiji je sin ili kćer i kojoj političkoj opciji pripada - zaključuje.