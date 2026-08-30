Nakon tragedije kod Cipra: Uhićeni kapetan i sedmero članova posade, osam mrtvih

Kapetan i sedmero članova posade trajekta koji se prevrnuo kod sjeverne obale Cipra, pri čemu je poginulo najmanje osam ljudi, privedeni su u nedjelju kasno navečer, javljaju mediji. Uhićenja je objavio Unal Ustel, premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar, prenosi državna televizija BRT.

Ustel je rekao da će odgovorni snositi posljedice. "Dopustite mi da budem apsolutno jasan: svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen. Čak i najmanji nemar doći će na vidjelo", poručio je.

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Pokretanje videa... VIDEO Putnički brod s više od 260 osoba prevrnuo se kod Cipra | Video: 24sata/Reuters

Broj smrtnih slučajeva porastao je na osam, rekao je tursko-ciparski ministar prometa Erhan Arıklı, prenosi BRT. Potraga za još nekoliko osoba i dalje je u tijeku.

Na brodu je bilo ukupno 267 osoba, uključujući 259 putnika i 8 članova posade. Većina ih je spašena.

Vlasti su priopćile da se brod prevrnuo u podne, ubrzo nakon isplovljavanja iz lučkog grada Kyrenije, poznatog na turskom kao Girne. Voda je prodrla u brod nakon čega je upućen poziv u pomoć. Trajekt je plovio prema južnoturskom lučkom gradu Mersinu po uzburkanom moru.

Svjedok Efe Multici rekao je za turski CNN da se nalazio na donjoj palubi broda i opisao kaotične scene.

Putnici su upozorili posadu da voda prodire u brod i pozvali ih da se vrate, dodajući da su valovi bili iznimno jaki. Rekao je da se brod odjednom nagnuo na jednu stranu te da su ljudi u panici počeli skakati i tražiti prsluke za spašavanje. Neki su pokušavali razbiti prozore kako bi izašli.

Foto: Reuters TV

"Naše misli su s onima koji su izgubili živote, s ozlijeđenima i sa svima koji moraju podnositi ovu tragediju, kao i s njihovim obiteljima u ovim iznimno teškim trenucima", napisao je glasnogovornik ciparske vlade Konstantinos Letybiotis na platformi X na grčkom i turskom jeziku.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan također je izrazio sućut obiteljima žrtava.

Cipar je podijeljen od 1974. godine, nakon puča nacionalista iz redova ciparskih Grka i naknadne turske vojne intervencije. Turska Republika Sjeverni Cipar proglašena je 1983., ali ju priznaje jedino Ankara. Europska unija primila je Cipar kao cjeloviti otok 2004. godine.