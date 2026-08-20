Nakon Trumpove izjave, Sj. Koreja lansirala 10 raketa

Sjeverna Koreja lansirala je oko 10 balističkih projektila kratkog dometa prema moru, priopćila je vojska Južne Koreje i to nakon što je Donald Trump izjavio da će SAD „znatno smanjiti” zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom, navodeći kao razlog svoj „vrlo dobar odnos” s vođom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom.

Pokretanje videa... VIDEO Sjeverna Koreja ispalila sumnjivu balističku raketu, tvrde japanske vlasti | Video: 24sata/reuters

Združeni stožer priopćio je da su projektili lansirani iz regije Pjongjanga u četvrtak oko 17 sati prema istočnim vodama Sjeverne Koreje.

Vojska je navela da je Južna Koreja pojačala svoj nadzor te da u uskoj suradnji sa SAD-om i Japanom koordinira informacije o lansiranjima.

Foto: KCNA

Vijeće za nacionalnu sigurnost predsjednika Južne Koreje održalo je hitan sastanak, nakon kojeg je izdalo priopćenje u kojem poziva Sjevernu Koreju da obustavi lansiranja balističkih projektila, koja su zabranjena rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.