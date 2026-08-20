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KRŠENJE REZOLUCIJE UN-A

Nakon Trumpove izjave, Sj. Koreja lansirala 10 raketa

Piše Filip Sulimanec,
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Nakon Trumpove izjave, Sj. Koreja lansirala 10 raketa
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Foto: KCNA
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Združeni stožer priopćio je da su projektili lansirani iz regije Pjongjanga u četvrtak

Sjeverna Koreja lansirala je oko 10 balističkih projektila kratkog dometa prema moru, priopćila je vojska Južne Koreje i to nakon što je Donald Trump izjavio da će SAD „znatno smanjiti” zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom, navodeći kao razlog svoj „vrlo dobar odnos” s vođom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom.

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Združeni stožer priopćio je da su projektili lansirani iz regije Pjongjanga u četvrtak oko 17 sati prema istočnim vodama Sjeverne Koreje.

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Vojska je navela da je Južna Koreja pojačala svoj nadzor te da u uskoj suradnji sa SAD-om i Japanom koordinira informacije o lansiranjima.

FILE PHOTO: North Korea fires ballistic missile ahead of major US-South Korea military drills
Foto: KCNA

Vijeće za nacionalnu sigurnost predsjednika Južne Koreje održalo je hitan sastanak, nakon kojeg je izdalo priopćenje u kojem poziva Sjevernu Koreju da obustavi lansiranja balističkih projektila, koja su zabranjena rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.

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