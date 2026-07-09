Nakon upozorenja o pesticidima oglasili se hrvatski proizvođači: 'Naše jagode su 100% ispravne'

Povod toj reakciji su tvrdnje koje su se pojavile u javnosti, da su jagode proizvedene u Europskoj uniji među kojima su i tri uzorka iz Hrvatske, značajno kontaminirane mješavinom vrlo toksičnih pesticida. Svaka aktivna tvar u sredstvima za zaštitu bilja, kako su naveli, pa tako i onima koja se koriste u proizvodnji jagoda, ima strogo propisane maksimalno dopuštene razine (MRL) u proizvodu, a službeni nadzori redovito potvrđuju da su ostaci pesticida u domaćim jagodama unutar zakonom dopuštenih i sigurnih granica.

"Tvrdnja da su jagode proizvedenu u Europskoj uniji kontaminirane mješavinom vrlo toksičnih pesticida je neodgovorna. Takva izjava ne šteti samo proizvođačima jagoda nego i povjerenju građana u domaću (europsku) hranu i domaću (europsku) poljoprivredu", poručili su.

Ističu kako jagode proizvedene u Hrvatskoj prolaze veoma stroge kontrole u skladu s europskim i nacionalnim zakonodavstvom koje ima izuzetno kompleksne i u cijelom svijetu najzahtjevnije kontrole i standarde zdravstvene ispravnosti hrane uopće.

Većina hrvatskih proizvođača jagoda, kako su naveli iz Fragarie, ima proizvodnju certificiranu prema Global G.A.P. i GRASP standardu, koji standarde postavlja strože od europskih i nacionalnih zakonom propisanih standarda.

Član Udruge zagrebačkih jagodara Dubravko Herceg kaže da je proizvođačima zdravlje uvijek na prvom mjestu te kako su njihove jagode sto posto ispravne.

"Svima nama, govorim u ime proizvođača, zdravlje je bilo i bit će uvijek na prvom mjestu. Odgovorno tvrdim da u zagrebačkoj udruzi jagodara ozbiljno pristupaju ovom problemu i mogu reći da je naša jagoda 100 posto ispravna", istaknuo je.

Dokaz tome je, kako je naveo, da su još daleke 2001. krenuli sa obaveznom analizom na ostale pesticida.

Vezano uz spomenute sporne aktivne tvari, kaže da su one dozvoljene ako se poštuju pravila - karenca (minimalni broj dana koji mora proći od zadnjeg tretiranja biljaka pesticidima do njihove berbe ili konzumacije, op.ur.) i koncentracija.

Među analiziranim uzorcima tri iz Hrvatske

Posjetimo, iz Udruge Zemljane staze su izvijestili kako novo istraživanje PAN Europe i partnerskih organizacija pokazuje da su jagode proizvedene u EU značajno kontaminirane mješavinom vrlo toksičnih pesticida.

PAN Europe i partnerske organizacije analizirali su 41 uzorak jagoda iz 11 država članica EU-a - 36 konvencionalno proizvedenih, četiri ekološka i jedan uzorak označen kao "bez pesticida”.

Među analiziranim uzorcima nalazili su se i oni iz Hrvatske. Svi hrvatski uzroci sadržavali su fludioksonil, PFAS pesticid, klasificiran kao endokrini disruptor koji se nalazi na EU popisu tvari koje se smatraju posebno problematičnima za ljudsko zdravlje i okoliš.

Sva tri uzorka, kako se navodi u priopćenju, također su sadržavala ciprodinil, fungicid koji je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) povezala s potencijalnim endokrinim učincima na ljudsko zdravlje, uključujući moguće štetne učinke na reproduktivno zdravlje.

U priopćenju se prenosi izjava predsjednice udruge Zemljane staze Natalije Svrtan koja je kazala kako su djeca među najvećim potrošačima jagoda upravo u razdoblju života kada su najosjetljivija na štetne učinke pesticida te je "neprihvatljivo da se europski propisi ne provode dosljedno te da su građani i dalje izloženi tvarima za koje postoje ozbiljne znanstvene zabrinutosti zbog njihova utjecaja na zdravlje".

Ovo istraživanje, kako je navela, jasno pokazuje da je moguće proizvoditi znatno sigurnije jagode, pa čak i konvencionalno uzgojene jagode bez pesticida.

"Brojna istraživanja i iskustva iz prakse potvrđuju da integrirana zaštita bilja može učiniti sintetičke pesticide nepotrebnima. Rješenja, dakle, postoje. Ono što nedostaje jest politička volja da se zaštita zdravlja građana stavi ispred interesa industrije pesticida”, istaknula je.