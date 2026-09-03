Nakon Zagreba, Uber pokrenuo uslugu autonomne vožnje i u Londonu: 'Važna prekretnica'

Uber je u četvrtak u Londonu pokrenuo autonomne vožnje koristeći tehnologiju umjetne inteligencije koju je razvio britanski Wayve, čime je taj grad postao drugi u Europi nakon Zagreba, u kojem tvrtka nudi robotaksije.

Kao što je slučaj i u Zagrebu, gdje je Uber nudi uslugu robotaksija u partnerstvu s tvrtkama Verne iz sastava Rimac grupe i Pony AI, u početku će licencirani operater biti u vozilu kako bi pratio automobil prije nego što u budućnosti započnu potpuno autonomne operacije.

Na raspolaganju će u početnoj fazi biti manje od 20 vozila, a korisnici koji zatraže uslugu UberX, Uber Comfort ili Uber Electric mogu završiti vozeći se u Ford Mustangu Mach-E s Wayveovom vozačkom umjetnom inteligencijom, ali bez dodatnih troškova.

Za pokretanja potpuno autonomnih taksi usluga u Londonu i dalje postoje regulatorne prepreke. Uberov globalni voditelj autonomne mobilnosti Sarfraz Maredia rekao je da će ovo lansiranje "izgraditi kredibilitet kod potrošača, kao i kod vlade".

"Ovo je važna prekretnica za budućnost prometa u Londonu, jer britanske inovacije donose ovu tehnologiju na naše ceste i daju putnicima veći izbor", izjavila je britanska ministrica prometa Heidi Alexander.

Wayveov vozačka umjetna inteligencija (AI Driver) uči iz iskustva poput ljudskog vozača, što mu omogućuje prilagodbu novim cestama, vozilima, vremenskim uvjetima i gradovima, poručili su iz tvrtke.

Uber je 2024. sklopio partnerstvo s Wayveom s ciljem korištenja budućih vozila s Wayveovim pogonom na više tržišta.

"Ponosni smo što prvi put javnosti predstavljamo Wayve AI Driver upravo ovdje u Londonu, našem rodnom gradu i jednom od najsloženijih okruženja za vožnju na svijetu", rekao je izvršni direktor i suosnivač Wayvea Alex Kendall,