Nakon zahtjeva Milanovića: U četvrtak i petak izvanredna sjednica Sabora zbog Gospića!

Nakon što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović zatražio izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, stigla je potvrda kako će se ona i održati! "Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, u skladu s člankom 79. stavkom 2. Ustava Republike Hrvatske te člancima 220. i 221. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sazvao je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora 20. i 21. kolovoza 2026. godine. Sjednica će započeti u četvrtak, 20. kolovoza 2026., u 9:30 sati.", potvrđeno je za 24sata.

Podsjećamo, Milanović je predložio da se u dnevni red uvede zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.

Predsjednik također traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama.

Milanović je također predlažio da se Vladu obveže da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.

Predložio je Milanović i da Državni inspektorat odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.

U obrazloženju zahtjeva Milanović se poziva na nalaz vještačenja Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prema kojem je na lokaciji u Bilajskoj 50 u Gospiću utvrđen lokalni utjecaj na kvalitetu podzemnih voda te vrlo vjerojatna migracija PFAS spojeva iz odlagališta u podzemni vodonosnik...

"Vještačenjem je, dakle, utvrđeno da ilegalno odlaganje otpada na toj lokaciji uzrokuje stvarni lokalni utjecaj na podzemne vode", navodi Milanović, ističući da zbog svojstava PFAS spojeva smatra kako je već nastupila trajna šteta za okoliš i zdravlje ljudi.