Nalazi istraživanja nad kojima se svi trebamo zamisliti

Rezultati su ukazali na brojne probleme s kojima se mladi danas susreću, od izloženosti rizičnim ponašanjima poput konzumacije alkohola, droga i klađenja, upuštanja u spolni odnos bez zaštite do vršnjačkog nasilja te anksioznosti.

Stručnjaci se slažu da su ovi nalazi sjajan alat za kreiranje i planiranje intervencija, strategija i mjera za mlade u području prevencije problema u ponašanju mladih te promocije njihovog mentalnog zdravlja. UNIQA je u sklopu svog društveno-odgovornog poslovanja podržala projekt, prepoznavši u njemu ostvarenje svoje misije za omogućavanjem boljeg, dužeg i sigurnijeg života za svoje klijente, sadašnje i buduće.

Mentalno zdravlje je stanje dobrobiti, važan izvor snage i sigurnosti u kojem svaki pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresom, zadovoljan je i pozitivan, sposoban ostvariti zadovoljavajuće prijateljske odnose s drugim ljudima, radi produktivno te je sposoban pridonositi zajednici. Pa, kakva je situacija sa srednjoškolcima u Hrvatskoj koji će danas-sutra preuzeti uloge roditelja, zaposlenika, voditelja i vođa u društvu?

Svaki peti mladić ili djevojka ima simptome depresivnosti

Glavni nalazi istraživanja pokazuju da svaki peti adolescent u Hrvatskoj ima značajne simptome depresivnosti i stresa, a svaki peti ima ozbiljne simptome anksioznosti. U skupini od 30 srednjoškolaca, dva ih koriste marihuanu jednom tjedno ili češće, a svaki treći jednom tjedno ili češće poseže za alkoholom. Ono što osobito zabrinjava jest da je u razredu od 24 učenika barem jedan priznao pokušaj samoubojstva.

Zadovoljstvo komunikacijom u obitelji i zadovoljstvo obiteljskim životom mladi su procijenili relativno visokim (73% mladih je zadovoljno komunikacijom u obitelji i njih 72% je zadovoljno obiteljskim životom). Ipak, više od 25% mladih ne izražavaju zadovoljstvo niti komunikacijom u obitelji niti obiteljskim životom. Zanimljivo je i da mladići izvještavaju o većem zadovoljstvu komunikacijom u obitelji od djevojaka.

Većina želi nastaviti školovanje, no manje od pola ih voli ići u školu

Što se tiče školskog okruženja, prosječan školski uspjeh mladi iskazuju vrlo dobrim, pri čemu su djevojke uspješnije od mladića. Čak 73% mladih planira ići na fakultet ili neku visoku školu no njih samo 39% voli ići u školu. Mladi su puno zadovoljniji odnosom s nastavnicima nego samom školom: 61% ih ističe kako je zadovoljno svojim nastavnicima dok njih 76% navodi kako ostvaruje dobru komunikaciju s nastavnicima. Međutim, tek 52% učenika smatra da ih škola potiče na razmišljanje i stvaranje novih ideja dok ih samo 40% doživljava sadržaje predmeta zanimljivima.

Foto: Uniqa osiguranje

Zabrinjavajuća učestalost vršnjačkog nasilja

U odnosu na rizična ponašanja mladih, rezultati upozoravaju na problem vršnjačkog nasilja. Čak 39% mladih navodi da je jednom ili češće u posljednjih mjesec dana vidjelo da netko od vršnjaka zlostavlja drugog učenika, dok 9% mladih navodi da je tome svjedočilo jednom tjedno ili češće. Ujedno, 18% mladih navodi da su i sami doživjeli nasilje, a 8% je sudjelovalo u tučnjavi jednom ili češće u zadnja četiri tjedna. S obzirom na podršku zajednice, percipirana je poprilično visoka podrška od strane drugih odraslih u zajednici no niža mogućnost participiranja i smislene uključenosti u svoju zajednicu.

Rizična ponašanja: konzumiranje alkohola, droga, kocka i seks bez zaštite

Vezano uz zastupljenost sredstava ovisnosti, mladi najčešće konzumiraju alkohol te je njih 70,4% konzumiralo alkohol u zadnjih 30 dana. U zadnjih tjedan dana alkohol je konzumiralo 32,8% ispitanika. Pri analizi ovih podataka ne treba zaboraviti činjenicu da je točenje i prodaja alkohola mladima do 18. godina u Hrvatskoj zabranjena zakonom. Marihuana je drugo sredstvo ovisnosti koje mladi najčešće konzumiraju: čak njih 14,7% koristilo je marihuanu barem jednom u zadnjih 30 dana dok je 6,7% mladih koristilo marihuanu jednom tjedno ili češće. U odnosu na kockanje, najčešće ponašanje je odlazak u sportske kladionice (20,5% mladih odlazilo je u sportske kladionice u zadnja 3 mjeseca) te igranje lota (12,4% mladih je igralo loto u zadnja 3 mjeseca). Što se tiče rizičnog seksualnog ponašanja, 23,5% imalo je spolni odnos a od onih koji su imali to iskustvo, 11,1% navodi to iskustvo prije 14. godine života. Pri tome zabrinjava što ih svega polovina koristi sredstva zaštite što ukazuje na problem spolno rizičnog ponašanja i potrebe za se edukacijom o odgovornom spolnom ponašanju i reproduktivnom zdravlju.

"Prikazani rezultati istraživanja, kao i daljnje analize, mogu biti temelj znanstveno-utemeljenom planiranju učinkovitih preventivnih intervencija, akcijskih planova te mjera za mlade u području prevencije problema u ponašanju mladih te promicanja mentalnog zdravlja, i od strane stručnjaka i od strane donositelja odluka", zaključila je voditeljica istraživanja Miranda Novak.



Tema: Promo sadržaj