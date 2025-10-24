Obavijesti

BIJESAN JE

Naljutila ga reklama: Donald Trump prekinuo sve trgovinske pregovore s Kanadom

Piše 24sata
Naljutila ga reklama: Donald Trump prekinuo sve trgovinske pregovore s Kanadom
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Kad netko kaže: 'Uvedimo carine na strani uvoz', izgleda kao da radi patriotsku stvar štiteći američke proizvode i radna mjesta. I ponekad nakratko djeluje, ali samo nakratko, kaže Ronald Reagan u reklami

Donald Trump, predsjednik SAD-a je prekinuo sve trgovinske pregovore Sjedinjenih Država s Kanadom, javljaju svjetski mediji. Trump je to učinio jer ga je naljutila reklama koju je emitirala vlada kanadske pokrajine Ontario. U toj reklami bivši američki predsjednik Ronald Reagan negativno govori o carinama.

- Zaklada Ronald Reagan upravo je objavila da je Kanada prijevarom koristila reklamu, koja je LAŽNA, a u kojoj Ronald Reagan negativno govori o carinama. Reklama je bila vrijedna 75.000.000 dolara. To su učinili samo kako bi se umiješali u odluku Vrhovnog suda SAD-a i drugih sudova. CARINE SU VRLO VAŽNE ZA NACIONALNU SIGURNOST I GOSPODARSTVO SAD-a. Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsjednik DJT - napisao je Trump n svojoj društvenoj mreži Truth Social. 
Premijer Ontarija Doug Ford 14. listopada je najavio da će pokrajina potrošiti 75 milijuna dolara na reklame koje će se prikazivati u Sjedinjenim Državama, a u kojima Reagan kritizira carine.

TRGOVINA Uskoro sporazum: SAD Indiji smanjuje carine s 50 na 16%
Uskoro sporazum: SAD Indiji smanjuje carine s 50 na 16%

U reklami Reagan kaže:

- Kad netko kaže: 'Uvedimo carine na strani uvoz', izgleda kao da radi patriotsku stvar štiteći američke proizvode i radna mjesta. I ponekad nakratko djeluje, ali samo nakratko. No, dugoročno gledano, takve trgovinske barijere štete svakom američkom radniku i potrošaču.

Američki predsjednik uveo je, podsjetimo, carinu od 35% na kanadski uvoz, iako je dopustio izuzeća za robu koja spada pod USMCA - sporazum o slobodnoj trgovini s Meksikom i Kanadom koji je Trump ispregovarao tijekom svog prvog mandata.

