Naljutio suprugu, skrivao travu u perilici: 'Droga ti je bitnija...'

Policija je uhitila dilera Dariusa Saidija-Bidokhtija (33) nakon što su mu hakirali mobitel i otkrili gnjevne poruke supruge Claire (30). Naime, Darisu je naljutio suprugu tako što je sakrio velike količine marihuane svugdje po stanu. Supruga nije mogla ni oprati odjeću jer joj je diler paketima marihuane zablokirao put do garaže u kojoj se nalazi perilica, a i u njoj je skrivao drogu, piše Daily Mail.

Serija poruka otkrila je da se Darius ilegalnim poslovima bavio još od 2017.

- Makni 'robu' iz dnevne sobe do petka. Ako ti budem još jednom morala govoriti, j*eno ću poludjeti, opasno je i stan izgleda grozno - napisala je.

- Dosta mi je čišćenja za tobom. Ovo bi trebao biti naš dom, a ne botanički vrt - dodala je.

- Hej, ne mogu u garažu. Ne mogu ni koristiti perilicu. Koji idiot ostavi robu svugdje - napisala je Claire.

- Možeš li nešto dostaviti nekome? Radi se o vreći u smeću u garaži? - piše Darisu, a supruga odgovara da ne želi to napraviti i da joj je dosta svega.

