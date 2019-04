'Nama i susjedima izgorjele su kuće. Još imamo kredit na nju'

Kakva je to sreća? Jednu su nam kuću zapalili u ratu, a ova druga je izgorjela. Kao da smo u nekoj kazni, požalio se jučer očajan Stjepan Vujčić iz Hrvatske Kostajnice.

Njemu i susjednoj obitelji Dukić u četvrtak su izgorjele montažne kuće u nizu u Ulici bana Josipa Jelačića. Stjepan se uspio vratiti i izvući plinsku bocu kako bi spriječio još veću katastrofu. Nažalost, kuća je izgorjela.

- Sve nam je nestalo u 10 minuta. Ne možete vjerovati kojom je to brzinom gorjelo, kao da je netko sve zalio benzinom - objašnjava Stjepan dok pokazuje prema izgorenoj kući.

Ostala mu je samo trenirka koju je imao na sebi. Obuo je gojzerice ne bi li sa zgarišta iskopao bar neke obiteljske uspomene. No temperatura je bila toliko visoka da je izobličila i metalno posuđe.

- Tražila sam stvari koje je sin donio i, ne možete vjerovati, ostale su čitave neke boce s pićem i njegovi stripovi. Ostalo je sve izgorjelo - govori Stjepanova žena Mirjana. Rukom pokazuje prema spaljenom betonu, na mjesto na kojem im je nekada bila garaža.

I sami pokušali gasiti

- Taman smo sjeli ručati i prvo što smo čuli bilo je nekakvo čudno pucketanje. Muž me pitao radi li mi perilica rublja. Nije radila i otišao je provjeriti u kupaonicu. Počeo je sukljati gust dim. Istrčala sam i zvala pomoć, no nikog nije bilo. U tim trenucima čovjek ne zna što bi prvo spašavao. Uspjela sam se vratiti po dokumente i uzela ručnu torbu - prisjetila se Mirjana mučnih trenutaka. Zvali su vatrogasce, ali i sami pokušali ugasiti vatru.

Susjed iz kuće spasio psa

- Suprug je uzeo crijevo za vrt i počeo polijevati, no pritisak je bio jako slab. U tom trenutku do kuće su došli susjedi i ugledali i svoju kuću u plamenu. Nisu mogli vjerovati kako gori - pripovijeda Mirjana. Susjedna kuća obitelji Dukić također je potpuno izgorjela. Obitelj i susjedi skupili su se na zgarištu pokušavajući izvući bar neke uspomene, fotografije ili druge stvari u ruševini.

- Bili smo u trgovini, pa su bar dokumenti bili uz mene. U kući je ostao naš pas Njufić, kojeg je susjed uspio spasiti. Tri mačke sam uspjela naći vani, a četvrtu još tražim - kazala je Anđelka Dukić. Njezin suprug Milorad uspio je ući u dim kako bi spasio neke stvari, no susjedi su ga spriječili da ponovno uđe. Na nesreću, požar je potpirivao snažan vjetar, bacao je plamen i na grmlje i drveće udaljeno nekoliko metara od kuće. Dukićima je to također drugi put da ostaju bez kuće. I oni su morali napustiti svoj dom tijekom Domovinskog rata i uspomene su im se vratile. I prvu kuću pronašli su spaljenu, obraslu drvećem. Od nedavno su oboje u mirovini i planirali su uživati u miru. Uredili su kuću i okućnicu, no požar im je uništio planove. Da stvar bude gora, za tu kuću još nekoliko godina moraju otplaćivati kredit.

Sretni su što su živi

- Kredit ćemo vratiti tek 2022. godine. Supruga je prije mjesec dana otišla u mirovinu. Mislili smo uživati, a sad smo ostali bez svega - govori Milorad.

Obje obitelji sretne su što su ostale žive i neozlijeđene. No i dalje ne mogu vjerovati da je vatra progutala sve za što su se u životu grčevito borili, za što su se odricali i mučili. Stvari će, kažu, nekako kupiti, ali trud i uspomene nitko im ne može vratiti. Koliko je požar bio velik i zahtjevan, potvrdili su i vatrogasci DVD-a Hrvatska Kostajnica. Dojavu o buktinji dobili su u četvrtak u 16.37 sati. U samo pet minuta uspeli su se kamionima do ulice i krenuli gasiti. Na intervenciji su bila 24 vatrogasca, a trajala je do 22 sata. Za požar je, navodno, kriv kratki spoj na strujnim instalacijama u garaži Vujčićevih. Pomoć obiteljima dali su Crveni križ i tvrtka Pounje.