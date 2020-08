Namagarčili su ih: Odustali od spašavanja magaraca i ostavili ih na otočiću na Kornatima

Organizirano je spašavanje dva magarca sa otočića na Kornatima koji su tamo ostavljeni prije nekoliko godina. Iako je sve zamišljeno kao jednostavan zadatak, magarci nisu bili raspoloženi za suradnju

<p>Krajem srpnja dva su poljska nautičara dignula na noge lokalnu zajednicu na Kornatima jer su naišli na dva iznemogla magarca. Inspekcije i sve nadležne i institucije angažirale su kako bi spasile ove životinje.</p><p>Poljaci su na nenaseljenom otočiću Kurba Mala primijetili magarce te im ponudili vodu, a kada su im životinje popile 20 litara, zaključili su da su u lošem stanju i alarmirali su neprofitnu organizaciju 'Animal Police in Croatia (001)'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Neuspjelo spašavanje magaraca na Kornatima:</strong></p><p>U priču su se uključili i Prijatelji životinja, a načelnik Općine Murter-Kornati čak je zaplivao do nepristupačnog otoka kako bi približio gliser u kojem je na Karbu Malu dovezao dvije veterinarske i jednu komunalnu inspektoricu. </p><p>Ostali su zgroženi činjenicom da su napušteni magarci ženka i mladi magarac, jer su na napuštanje starih izrabljenih magaraca već naviknuli. Za napuštene životinje inspektorice su ustanovile da i nisu u tako lošem stanju, ali je dogovoreno da će životinje zbrinuti udruga ‘Tribunjski tovar’.</p><p>Ravnatelj javne ustanove Nacionalni park Kornati ponudio je brod za prijevoz magaraca, a za utorak je bio dogovoren datum prijevoza do Tribunja.</p><p>Magarci su ovih dana spremno prilazili nautičarima koji su im nudili vode, no spasiocima koji su stigli s konopima - odbili su suradnju.</p><p>Akcija djelatnika Nacionalnog parka Kornati i Turističke zajednice Murtera, koji su organizirali spašavanje magaraca, nije se pokazala tako jednostavnom kao što su mislili, a magarce nisu uspjeli namamiti ni slasnim mrkvama.</p><p>Sudionici akcije su magarce više sati naganjali po otoku, a onda su zaključili da magarci i nisu u tako lošem stanju kako se prvotno smatralo pa su ih do daljnjeg ostavili na Kurbi Maloj.</p>