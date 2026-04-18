NOVI EXPRESS Orban je u 16 godina stvorio nedodirljivu koteriju i zemlju pretvorio u jednu od najkorumpiranijih na kontinentu. Ti ljudi su preuzeli ključne uloge u vladi, medijima, građevinarstvu...
Namješteni ugovori, masno bogaćenje: Ono što je Žalac ukrala za ove tipove je sitnica
Danas je mađarski narod srušio sustav oligarha koji zloupotrebljavaju vlast i uspostavio novi sustav na njegovu mjestu: sustav nacionalne suradnje. Željeli su okončati razdoblje koje je tlačilo milijune Mađara te im oduzimalo bogatstvo i nade takvom silinom da su Mađari naposljetku okupili svu preostalu snagu i vjeru te postigli jedinstvo na svjetskoj razini. Dani politike koja služi privatnim ciljevima, privatnim interesima i izgradnji privatne moći danas su završeni i nećemo dopustiti da se vrate”, rekao je Viktor Orbán na Vörösmartyjevu trgu 25. travnja 2010. nakon pobjede na parlamentarnim izborima. Upravo taj čovjek je u 16 godina vladavine Mađarskom stvorio nedodirljivu koteriju i zemlju pretvorio u jednu od najkorumpiranijih na kontinentu. Ti ljudi su preuzeli ključne uloge u vladi, medijima, građevinarstvu, bankarstvu, nekretninama i nacionalnoj komunikacijskoj strategiji.
