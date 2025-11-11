Namu u Ilici preuzima jedna od najbogatijih splitskih obitelji

Nakon višemjesečne neizvjesnosti i jedne neuspjele dražbe, jedna od najpoznatijih zgrada u srcu Zagreba, robna kuća Nama u Ilici, napokon je dobila novog vlasnika. U drugom krugu elektroničke dražbe, kao jedini ponuditelj, nekretninu je kupila novoosnovana tvrtka Izbor Šesti d.o.o. Iza ove tvrtke stoji jedna od najuspješnijih i najbogatijih splitskih obitelji, obitelj Banović, poznata kao vlasnik lanca Optika Anda. Ovom akvizicijom, splitski poduzetnici po prvi put ulaze na najprestižniju poslovnu pozornicu u državi, preuzimajući kontrolu nad nekretninom koja za mnoge Zagrepčane ima kultni status.

Tko su novi vlasnici Name?

Obitelj Banović već godinama slovi za jednu od najmoćnijih poduzetničkih obitelji u Dalmaciji. Njihovo poslovno carstvo izgrađeno je na uspjehu Optike Anda, koja je prerasla u vodeći lanac optika u regiji. Međutim, posljednjih godina Banovići su se profilirali i kao značajni investitori u nekretninskom sektoru, s nizom zapaženih akvizicija diljem Dalmacije.

Zgrada Name u Ilici proglašena kulturnim dobrom, u njoj nakon prodaje mora ostati robna kuća | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Kupnja Name u Ilici realizirana je preko tvrtke Izbor Šesti d.o.o., registrirane u Solinu. Zanimljivo je da je ova tvrtka dio niza povezanih društava sličnih naziva (Izbor Peti, Sedmi, Osmi itd.) koja su u vlasništvu obitelji.

Ključne osobe koje stoje iza ovog poslovnog poteza su Nina Banović, koja vodi poslovanje Optike Anda, i Andrija Banović, zadužen za upravu i povezana "Izbor" društva. Kao član društva Izbor Šesti navodi se i Ivan Budalić, bivši gradonačelnik Imotskog i saborski zastupnik, što dodatno svjedoči o snažnoj mreži i utjecaju novih vlasnika. Preuzimanje Name u Ilici njihov je do sada najveći i najvidljiviji iskorak izvan Dalmacije, kojim jasno signaliziraju ambiciju osvajanja zagrebačkog tržišta.

Detalji prodaje

Prvi krug elektroničke dražbe, održan početkom kolovoza, završio je bez ijedne ponude, što je izazvalo zabrinutost za sudbinu robne kuće i njezinih zaposlenika. Ipak, u drugom krugu, u kojem je minimalna prihvatljiva cijena ostala na 50 posto procijenjene vrijednosti, odnosno 17,25 milijuna eura, stigla je ponuda obitelji Banović. Budući da drugih ponuditelja nije bilo, nekretnina je prodana.

- Danas je zadnji dan i dražba završava u ponoć. Nakon što Fina dostavi dokumentaciju sudu, slijedi rješenje suca za nekoliko mjeseci - izjavio je stečajni upravitelj Name Damir Mikić za Lider Media.

Zagreb: Robna kuća Nama u Ilici | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Predmet kupnje su dvije zgrade na adresama Ilica 4 i 6, ukupne površine oko 3.600 četvornih metara. No, ono što ovu transakciju čini posebno značajnom jest ključna radno-pravna obveza koju novi vlasnik mora ispuniti. Ugovorom je definirano da kupac mora nastaviti poslovanje i preuzeti svih 160 zaposlenika na razdoblje od najmanje dvije godine, i to pod istim uvjetima koje su imali u Nami.

Budućnost Name

Upravo je obveza zadržavanja svih radnika bila jedna od najvažnijih točaka u stečajnom postupku. Ova odredba osigurava socijalnu stabilnost za 160 obitelji i daje im sigurnost u prijelaznom razdoblju. Stečajni upravitelj Mikić smatra da ovaj uvjet ne bi trebao predstavljati problem za novog vlasnika.

- Zadržavanje radnika na dvije godine ne bi trebalo biti problematično jer je otprilike toliko potrebno za projektiranje i ishođenje dozvola ako kupac ide u preuređenje - poručio je Mikić, aludirajući na moguće planove obitelji Banović za buduću revitalizaciju i modernizaciju prostora.

Prodajom Name u Ilici namirit će se dio vjerovnika, čija ukupna potraživanja u stečaju iznose oko 35 milijuna eura. U stečajnoj masi i dalje ostaju druge vrijedne nekretnine, poput Name na Kvaternikovom trgu te dijela robne kuće u Radićevoj ulici, čija je prodaja trenutno na čekanju zbog neriješenih imovinsko-pravnih sporova.

Ova akvizicija označava kraj jedne ere za Namu, ali i potencijalno novi početak. Dolazak snažnog privatnog vlasnika s jasnom vizijom i značajnim kapitalom mogao bi udahnuti novi život ovom zagrebačkom simbolu, osiguravajući mu opstanak i relevantnost u 21. stoljeću.