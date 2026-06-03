NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM Uoči Tijelova očekuju se gužve na cestama i kolone ka moru

Zbog nadolazećeg produljenog vikenda zbog blagdana Tijelova, očekuje se značajno pojačan promet na glavnim autocestovnim pravcima, osobito na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima, priopćio je u srijedu Hrvatski autoklub (HAC). Pojačani intenzitet prometa očekuje se već u srijedu u poslijepodnevnim satima, te u povratku, u nedjelju. Na više dionica i dalje se izvode radovi redovnog i izvanrednog održavanja, zbog čega su na pojedinim lokacijama na snazi privremene prometne regulacije. - Hrvatske autoceste prilagodile su organizaciju prometa kako bi se povećala protočnost: gdje god je moguće, regulacije su uklonjene ili premještene na zaustavnu traku, no unatoč tome mogući su zastoji u slučaju gustog prometa ili prometnih nesreća - navodi se u priopćenju.

Mogući eventualni zastoji mogući su na A1 na čvoru Vučevica - čvor Split gdje se zbog radova promet vodi jednom prometnom trakom i na čvoru Split (Dugopolje) u oba smjera. Tamo se zbog izvođenja radova na dogradnji čvora Dugopolje (Split), promet u široj zoni radova odvija tako da se iz smjera Zagreba u smjeru Dubrovnika promet vodi na način da vozila izlaze na čvor Split te se nakon prolaska NP Dugopolje (izlaz s autoceste) polukružno okreću na rotoru državne ceste, prolaze NP Dugopolje (ulaz na autocestu) i vraćaju se na autocestu, za smjer Dubrovnik.

Nadalje, iz smjera Zagreba u smjeru Splita (kroz zonu čvora Split) promet se vodi jednom prometnom trakom (dvotračni jednosmjerni krak čvora prema NP Dugopolje je jednotračni u dvosmjernom vođenju prometa).

Iz smjera Dubrovnika za smjer Zagreb promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - čvor Dugopolje). Dionica autoceste Bisko – Split u smjeru Zagreba zatvorena je za sav promet.

Iz smjera Dubrovnika za smjer Split promet se vodi obilazno od čvora Bisko do čvora Split (obilazni pravac: čvor Bisko - DC 220 - ŽC 6260 DC 1 - Split).

Na autocesti A3 (Bregana-Zagreb-Lipovac) na čvoru Sveta Nedjelja – čvor Zagreb zapad (smjer Bregana) promet se odvija po dva sužena prometna traka po servisnom kolniku u smjeru Bregane, dok se na dionici čvor Popovača – čvor Kutina (oba smjera) zbog radova sanacije oborinske odvodnje promet odvija po dvije sužene prometne trake u oba smjera.

Na A6 (Bosiljevo 2 - Delnice - Rijeka), na dionici čvor Bosiljevo 2 – Vrbovsko (smjer Zagreb), zbog radova sanacije vijadukta Zečeve Drage (smjer Zagreb), promet se odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Od srijede 3. lipnja promet se odvija po dvije prometne trake u smjeru Rijeke i jednoj prometnoj traci u smjeru Zagreba. U subotu i nedjelju promet se vodi po dvije prometne trake u smjeru Zagreba i jednoj prometnoj traci u smjeru Rijeke.

Na čvoru Matulji (smjer Istra/Opatija), zbog radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Matulji (vijadukta Živice) u zoni pristupnih državnih cesta i krakovima čvora promet se odvija jednom prometnom trakom u oba smjera.