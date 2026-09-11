Napad 11.9. obilježio se i u Zagrebu: 'Prisjećamo se svih heroja i izgubljenih života'

Prije 25. godina dogodio se napad na Svjetski trgovački centar u New Yorku. U napadu Al-Qaide poginulo je 3000 ljudi, a simbol New Yorka neboderi blizanci su uništeni. Meta je bio i Pentagon, a zadnji avion koji je trebao na Bijelu kuću, pao je prije dostizanja cilja tijekom sukoba terorista i putnika.

Američko veleposlanstvo obilježilo je najveći napad na SAD od Pearl Harbora.

- Zajednica našeg veleposlanstva danas se okupila kako bi minutom šutnje odala počast za 2977 života izgubljenih prije 25 godina u terorističkim napadima 11. rujna. Kako bi odali počast pripadnicima žurnih službi, pripadnici našeg odreda osiguranja pri Marinskom korpusu SAD-a popeli su se i spustili stubištem veleposlanstva visinu jednaku onoj od 110 katova, što odgovara visini svakog od tornjeva Svjetskog trgovinskog centra. Na današnji dan prisjećamo se izgubljenih života, heroja koji su se istaknuli i snage američkog duha - objavili su iz Buzina.