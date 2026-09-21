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UŽAS

Napad na vjerskom okupljanju u Mrkoplju. Četvero muškaraca završila u bolnici u Rijeci...

Piše Veronika Miloševski,
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Napad na vjerskom okupljanju u Mrkoplju. Četvero muškaraca završila u bolnici u Rijeci...
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Napadači su ignorirali zapovijedi policijskih službenika koji su intervenirali, pa su nad njima upotrijebljena sredstva prisile

U Mrkoplju je u nedjelju navečer došlo do fizičkog napada na vjerskom okupljanju, nakon čega su četiri muškarca prevezena u riječki KBC. Delnička policija provodi kriminalističko istraživanje nad više osoba koje se povezuju s događajem, izvijestila je PU primorsko-goranska.

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Prema dosadašnjim informacijama iz policije, incident se dogodio oko 18:40 sati. Skupina od više osoba prvo je verbalno, a zatim i fizički nasrnula na četvoricu hrvatskih državljana koji su sudjelovali na javnom vjerskom okupljanju.

Napadači su ignorirali zapovijedi policijskih službenika koji su intervenirali, pa su nad njima upotrijebljena sredstva prisile. Ozlijeđenim muškarcima pružena je medicinska pomoć i prevezeni su na daljnju obradu u KBC Rijeka.

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Iako policija nije objavila o kojem je vjerskom okupljanju riječ, u Mrkoplju se 20. rujna održalo tradicionalno Proštenje, središnje godišnje zavjetno slavlje Župe Blažene Djevice Marije Žalosne. U sklopu proštenja u svetište Majke Božje od Sedam Žalosti hodočastili su i vjernici iz Brod Moravica, koji su sudjelovali na misnom slavlju.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti napada.

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