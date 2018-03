Mladić (19) upucao dvoje ljudi na kampusu, policija ga traži

Dvoje ljudi je ubijeno u pucnjavi na kampusu sveučilišta Central Michigan u gradu Mt. Pleasantu nakon što je napadač otvorio vatru u petak ujutro po lokalnom vremenu, objavila je tamošnja policija, a prenosi Fox News.

Potvrđena je smrt dvoje ljudi na kampusu, a mladić koji je pucao je još uvijek u bijegu te vlasti pozivaju na oprez jer je 'naoružan i opasan'.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0

- Žrtve ove pucnjave nisu studenti s kampusa i vjerujem da je riječ o nekom osobnom sukobu - objavila je policija na Twitteru. Tragaju za 19-godišnjim Afroamerikancem Jamesom Ericom Davisom Jr.

Foto: City of Mount Pleasant James Eric Davis Jr.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911.