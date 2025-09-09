Napadač koji je upucao u trbuh muškarca u Zadru ide u istražni zatvor: Htio ga je usmrtiti

Županijski sud u Zadru odredio je istražni zatvor muškarcu (57) koji je 4. rujna u Zadru oko 12.20 nakon verbalnog i fizičkog sukoba iz pištolja ranio 40-godišnjaka.

Sud je tako prihvatio prijedlog DORH-a nakon što su ispitali muškarca.

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik dana 4. rujna 2025., na području Zadarske županije, u nakani da usmrti žrtvu hrvatskog državljanina (1985.), iz pištolja ispalio hitac u abdomen žrtve, uslijed čega je isti zadobio tjelesne ozljede, a do smrtne posljedice nije došlo zbog brze medicinske intervencije - navodi DORH.

Zatvor su mu odredili zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, muškarci su se sukobili u jednom autosalonu, a nakon pucnjave, osumnjičeni se udaljio iz salona. Policija ga je brzo uhitila i odvela na ispitivanje.

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.