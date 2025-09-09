Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS U SALONU

Napadač koji je upucao u trbuh muškarca u Zadru ide u istražni zatvor: Htio ga je usmrtiti

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Napadač koji je upucao u trbuh muškarca u Zadru ide u istražni zatvor: Htio ga je usmrtiti
Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede

Županijski sud u Zadru odredio je istražni zatvor muškarcu (57) koji je 4. rujna u Zadru oko 12.20 nakon verbalnog i fizičkog sukoba iz pištolja ranio 40-godišnjaka.

Sud je tako prihvatio prijedlog DORH-a nakon što su ispitali muškarca. 

- Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik dana 4. rujna 2025., na području Zadarske županije, u nakani da usmrti žrtvu hrvatskog državljanina (1985.), iz pištolja ispalio hitac u abdomen žrtve, uslijed čega je isti zadobio tjelesne ozljede, a do smrtne posljedice nije došlo zbog brze medicinske intervencije - navodi DORH.

'UBOJSTVO U POKUŠAJU' Policija o pucnjavi kod Zadra: Napadača uhitili, pronašli mu pištolj i poluatomatsku pušku
Policija o pucnjavi kod Zadra: Napadača uhitili, pronašli mu pištolj i poluatomatsku pušku

Zatvor su mu odredili zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Podsjetimo, muškarci su se sukobili u jednom autosalonu, a nakon pucnjave, osumnjičeni se udaljio iz salona. Policija ga je brzo uhitila i odvela na ispitivanje. 

Liječnička pomoć ozlijeđenom muškarcu pružena je u Općoj bolnici Zadar gdje su mu konstatirane lake tjelesne ozljede.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!
VELIKE NOVOSTI

Saznajemo da stiže promjena zakona: Hladno pivo se neće moći kupiti u dućanu i kiosku!

Osim ove novine u kojoj će gradovi ograničiti kupnju hladnih alkoholnih pića, doznajemo da će od sljedeće godine kažnjavati zgrade s lošim fasadama koje su energetski neučinkovite, a dok će učinkovite profitirati.
Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'
ŠOKANTNO UPOZORENJE

Njemačka se sprema za rat: 'Putin neće stati. Moramo biti spremni na 600 mrtvih dnevno'

Njemačka u šoku! Spremna za rat do 2029? Ministar Pistorius diže uzbunu, modernizacija Bundeswehra u tijeku. Novi vojni rok na pomolu?
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025