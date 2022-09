Napadači na zaštitara pritvoreni su da ne bi opet nekoga pretukli i da ne bi utjecali na svjedoke

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu na mjesec dana poslao je u istražni zatvor Ariana B. (22) i Martina P. (23) kako ne bi mogli utjecati na svjedoke i ponoviti kazneno djelo.

Osumnjičeni su za brutalno premlaćivanje zaštitara Hrvoja Zanatića (40) unutar prostora automatkluba na Lastovskoj ulici na zagrebačkoj Savici u subotu poslije 4 sata. Zanatiću je nakon napada pozlilo, pao je na cesti ispred kluba, udario glavom i preminuo. Napadače sumnjiče za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom.

Dvojica pritvornih pripadnici su navijačke skupine. Više puta su prekršajno prijavljivani zbog neslužbeno doznajemo, zloporabe opojnih droga, alkohola, sudjelovanja u tučnjavama no nisu kazneno prijavljivani. Trojica mladića - Arian B., Martin P. i Tomislav K. u klub su došli oko 4 sata. Bili su vidno alkoholizirani. Arian B. htio je premjestiti neku reklamu iz prednjeg dijela u prostor gdje se igra rulet. Zaštitar mu nije dao pa je odustao. Onda je odšetao do blagajne i pokušao, navodno, ući u privatne prostorije, no Zanatić ga je spriječio. Vidjevši što se događa djelatnica je rekla zaštitaru da će pozvati njihov interventni tim no on je rekao da ne treba, da će to sam riješiti. Arian B. i Zanatić posvađali su se i potukli. U napad na zaštitara uključio se i Martin P. Izudarali su ga rukama i nogama i nabili na automate. Potom su pobjegli. Zaštitar je nakon nekoliko minuta izašao na trak. Zateturao je, povratio i srušio se.

Napadači na zaštitara sami su se javili policiji nepunih 12 sati nakon događaja. Do tada su se, znajući da je svaki njihov potez snimio videonadzor u klubu, a dio bijega i gradske ulične kamere, mogli posavjetovati i osmisliti obranu, a branili su se šutnjom. U ponedjeljak ujutro doveli su ih na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo gdje su se, neslužbeno doznajemo, također branili šutnjom. Nekolicina prijatelja uhićenog dvojca pojavila se jučer, piše Jutarnji list, u dvorišnom krugu sudskog kompleksa gdje su s nevjericom promatrali prijatelje dok u ih policajci ispratili iz kombija na ispitivanje u tužiteljstvo. Kad je Arian B. završio s ispitivanjem izašao je s osmijehom, a njegovi prijatelji su mu povikali: "Ari, di si?" Na to im je Arian B. poklonio novi val osmijeha te je slavodobitno uzdigao u zrak ruke vezane lisicama pozdravivši ekipu, navodi Jutarnji list. Prijatelje koji su došli dati podršku na kraju su iz štićenog sudskog kruga istjerali pravosudni policajci.

Arian B. je sin višestruko osuđivanog dilera droge koji je krajem '90-ih nabavljao heroin za pripadnike tzv. zločinačke organizacije. Kako je kazao jedan od svjedoka na tom suđenju on im je "nabavljao najjeftiniju i najbolju robu". Heroin, i to velike količine, uporno je preprodavao tijekom dviju godina krajem '90-ih. Započeo je odmah po izlasku iz zatvora, iako je pušten prije jer je mu je kazna bila umanjena pomilovanjem predsjednika Franje Tuđmana.

S Arianom B. i Martinom P. u subotu u 4 sata u automat klubu u Lastovskoj bio je i Tomislav K. (34). On se u nedjelju ujutro saznavši da policija i za njim traga jer je bio glavni svjedok događanja unutar prostora automatkluba javio policiji. On je naveo kako nije bio u stanju pravovaljano reagirati zbog alkoholiziranosti te spriječiti iživljavanje nad zaštitaru. Njega ne sumnjiče za sudjelovanje u napadu na zaštitara već su ga ispitali kao svjedoka. Zagrebačka policija je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja o događaju od subote objavila sljedeće:

- Sumnja se da su osumnjičeni muškarci, u društvu još jednog 34-godišnjaka, 3. rujna oko 4 sata došli u automat klub na području Trnja u Lastovskoj ulici da bi potom 22-godišnjak, zbog svog neprimjerenog ponašanja, došao u verbalni sukob s 40-godišnjim zaštitarem. Prvotni verbalni sukob prerastao je u tjelesni u koji se, ničim izazvan, uključio i osumnjičeni 23-godišnjak. Potom su zajedno, u namjeri da ga teško tjelesno ozlijede, zaštitaru zadali više udaraca rukama i nogama, a zatim pobjegli u društvu 34-godišnjaka koji nije sudjelovao u sukobu. Nakon napada, zaštitaru je pozlilo te mu je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je od zadobivenih povreda preminuo- objavila je policija koja je kazneno prijavila dvojicu napadača.

- Trojac je radio nemir u poslovnici. Svađali su se s djelatnicom i onda se u to umiješao Hrvoje koji je samo radio svoj posao. Tu je nastala tučnjava, a Hrvoje je nakon svega bio dobro. Zatim je izašao iz kasina nakon pola sata i samo se srušio na pod. Glavom je udario u stepenicu, a krv mu je tekla iz glave. Napadači su već otišli, a po njega je došla hitna - rekao je svjedok nemilog događaja. Zaštitar se nakon udarca podigao, a Hitna je pozvana pola sata nakon incidenta. Hrvoje je preminuo u kolima hitne pomoći na putu do bolnice. Kako je objavio Jutarnji list sva trojica su poznati u navijačkim krugovima kao izrazito nasilni, a Arian B. je, osim po kršenju zakona, poznat je i po tome što obnaša funkciju tajnika u jednoj udruzi povezanoj s Dinamovim navijačima. Susjedi ga na adresi stanovanja nisu vidjeli neko vrijeme, no kažu nam da je on izgledom prekrasan mladić i nitko ne bi pomislio da se voli tući.

Ispred kasina u kojem je radio preminuli zaštitar Hrvoje Zanatić, obitelj, rodbina i prijatelji cijelu su nedjelju ostavljali zapaljene svijeće.

- Došla sam mu odati počast na ovaj način. Svojim osmjehom nas je sve ovdje osvojio. Postao je kao dio obitelji. Uvijek je svima bio spreman pomoći.. Ovo je velika tragedija - rekao je Hrvojev poznanik koji je za njega ispred kasina ostavio zapaljenu svijeću. Hrvojevi prijatelji rekli su kako je bio dobra osoba koja se brinula za bolesnog brata te kako je često radio noćne smjene kako bi popunio kućni budžet.

- Krasna osoba koja je sad zauvijek otišla. Bio je srčan, hrabar i pravedan. Zauvijek ćemo ga pamtiti kao jednog dobrog veseljaka. Baš nedavno sam radio grah i donio sam Hrvoju malo da proba. Rekao je da je to najbolji grah koji je ikad jeo. Nadam se samo da će oni koji su ovo skrivili biti pravedno kažnjeni za ovo divljaštvo - rekao je prijatelj preminulog Hrvoja.

Osim Hrvojevih poznanika zapaljene svijeće ispred njegovog radnog mjesta ostavljaju i oni koji ga nisu poznavali.

- Mislim da je ovo najmanje što mogu učiniti, a nadam se da će ovaj nemili događaj svima jasno pokazati da se neke stvari moraju mijenjati. Došla sam ovdje zbog Hrvoja, ali i zbog svog sina koji isto radi kao zaštitar. Mora im se pružiti veća zaštita i veća plaća. Taj posao je težak i opasan, a plaća ih se kao da nisu zaslužili bolje - rekla je prolaznica koja se za Hrvoja pomolila ispred kasina gdje je radio.

