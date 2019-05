Napadači s eksplozivom upali u hotel s 5 zvjezdica u Pakistanu

Najmanje tri napadača su upala u hotel s pet zvjezdica u gradu Gwadar u Pakistanu. RT piše da su napadači naoružani te da navodno nose pojaseve s eksplozivom. U hotelu se nalaze deseci turista uglavnom iz Kine. Trenutno nama informacija o žrtvama. Akcija policije je u tijeku. Područje nadlijeću helikopteri.

Većina gostiju evakuirana je iz hotela s pet zvijezdica Pearl Continental, ali čini se da ću napadači uspjeli doći do prvog kata.

Armed militants storm PC hotel in #Gwadar, Balochistan, where firing is still underway..#gawdar pic.twitter.com/RFCQSHB43A