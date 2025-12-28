Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Napadnuti strani radnici u Puli, Grad oštro reagirao: Nasilju nema mjesta i nije prihvatljivo!

Piše Hina,
Napadnuti strani radnici u Puli, Grad oštro reagirao: Nasilju nema mjesta i nije prihvatljivo!
Pula: Potpisan ugovor o nabavci 12 novih električnih autobusa | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Novi napad na strane radnike u Puli! Gradska uprava osudila nasilje, policija traga za počiniteljima. Napadnuti radnici iz Nepala na Monte Zaru, okolnosti se istražuju...

Nakon napada na mladića iz Indije prije desetak dana, u Puli je u subotu navečer zabilježen novi napad na strane radnike, na Monte Zaru, što su u nedjelju najoštrije osudili iz pulske Gradske uprave te istaknuli da je Pula grad u kojem je svatko bio i jest dobrodošao.

"Pula je grad u koji je svatko oduvijek bio i jest dobrodošao, mjesto mira, tolerancije i suživota – convivenze. Upravo stoga Grad Pula-Pola najoštrije osuđuje čin nasilja koji se sinoć dogodio na Monte Zaru", poručili su iz pulske Gradske uprave.

U našem Gradu, dodali su, svaka osoba, posebice netko tko odgovorno i marljivo radi, mora biti sigurna i zaštićena.

"Svaki oblik nasilja, pogotovo nad ljudima koje neki umovi očigledno percipiraju drukčijima, neprihvatljiv je", istaknuli su te dodali da očekuju da policija reagira promptno i brzo pronađe počinitelje i da će oni nakon toga biti strogo kažnjeni.

Pulska policija primila je dojavu da je 27. prosinca oko 23 sata u Gajevoj ulici došlo do sukoba u kojemu je nekoliko osoba verbalno i fizički napalo dvojicu stranih državljana.

U policiji utvrđuju sve okolnosti i tragaju za sudionicima sukoba.

Prema neslužbenim informacijama, napadnuti su državljani Nepala koji rade u trgovini u Gajevoj ulici na Monte Zaru.

Policija zasad ne iznosi detalje o motivima napada niti o eventualnim ozljedama napadnutih osoba, a više informacija bit će poznato po dovršetku kriminalističkog istraživanja.

