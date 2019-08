Napali je psi lutalice: 'Vrištala sam, grizli su mi nogu do kosti'

Deset dana smo zvali veterinarsku stanicu i Azil da dođu po četiri poludjela psa koji danima zastrašivanju ljude na ulici, napadaju ih, grizu, danonoćno laju. Nitko nije reagirao. Kada su me ti isti psi u subotu napali i ugrizli za nogu, nanijevši mi ranu do kosti, onda se tek reagiralo. A što da je nastradalo neko dijete, kaže Osječanka Marija koja je proteklog vikenda doživjela šok šetajući malog psa maltezera svoje kćeri jednom od ulica u svom naselju Jug 2

Iz zapuštenog dvorišta dvaju kuća u kojima nitko ne živi do nje su dotrčala četiri psa koji su je odmah i bez razloga napali.

Foto: Privatni album

- Kud se bojim pasa još od djetinjstva, kada me je također jedan ugrizao, tu se sada nađem na njihovoj meti ni kriva ni dužna. Nisam ih ni vidjela. Pretpostavljam da su bili skriveni ispod automobila koji se tamo nalazio. Odjednom su me napali, valjda zbog mog psa koji je bio na povodcu. Uspjela sam ga na vrijeme dignuti u ruke jer sam shvatila da će ga rastrgati ako ga dohvate, ali je zato jedan od njih ugrizao mene za nogu. Počela sam vrištati i udarati ih plastičnom drškom od povodca. Oni su bili kao bijesni, iskešenih zubi. Ne znam više ni tko mi je došao pomoći i kako sam otišla - kazuje još uvijek uznemirena Marija koja je odmah potom završila kod liječnika zbog dubokog ugriza na nozi.

Foto: Privatni album

Pas ju je zagrizao do kosti. 'To nije prvi puta da su me napali. Prije desetak dana sam isto prolazila tom ulicom kada su trčali za mnom. Ali tada nisam imala svog psa sa sobom. Tada sam se isto uplašila i zvala sam veterinarsku službu da to prijavim, ali su oni rekli da je za pse lutalice nadležan Azil. Zvala sam i njih i rekli su da će doći po pse, no nisu došli.

U međuvremenu su ti psi napali još neke ljude, jednog mladića koji se obranio tako što ih je nogama udarao nakon što su ga htjeli ugristi, i jedno dijete koje je od njih obranila žena s metlom. I svi su to prijavili, a nitko ništa nije napravio.

Sramotno je da netko mora nastradati, da bi nadležni odreagirali', dodaje Marija koja je trebala ići na godišnji odmor, a sada stalno mora ići na previjanja k liječniku.

Foto: Privatni album

Više, kaže, ne želi prolaziti tom ulicom nego ide uokolo do svog doma jer nije uopće sigurna da li sada tamo ima još pasa ili ne. Čak ni njen maltezer više ne želi ići u tom smjeru u šetnju jer je i on doživio šok. Noćima u snu cvili i trza se.

Policija je također napravila očevid događaja kako bi se utvrdilo kome pripadaju napušteni psi. Jedan ili dva navodno su pripadali starcu koji je nekada tu živio, a kojega je socijalna služba odvela u dom, ostavivši pak nezbrinute pse u dvorištu. Hranili su ih susjedi. Nekada su bili mirni, a nekada agresivni.

Tek nakon što su sada napali ženu, na teren su izašle i dvije volonterke iz Azila koje su uspjele uloviti tri psa nakon što su ih namamili sa hranom. No, i one su ih jedva svladale i zadobile ogrebotine i lakše ugrize. Četvrti se pas, kažu susjedi u Rapskoj ulici u kojoj se dogodio napad, sada našao svezan u jednom od dvorišta.