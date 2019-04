Napao ga lav u cirkusu: 'Ne bih preživio da me ugrizao za vrat'

Lav je napao trenera Hamadu Kouta (32) tijekom cirkuske predstave u Lugansku u Ukrajini. Životinja ga je ugrizla za ruku, nogu i leđa te ga je držala nekoliko sekundi. Trener se, srećom, uspio osloboditi. Napad su iz publike gledala i djeca. Kouta je porijeklom iz Egipta, a radi u ruskom cirkusu više godina. Lav se na kraju povukao i vratio se u kavez.

- Srce mi je stalo kada je lav krenuo na trenera - rekla je jedna majka.

- Pozvao sam lava i on me napao. Zaustavio sam ga, ali se lav nije htio vratiti na svoju sjedeću poziciju. Srećom lav me nije ugrizao za vrat. Ozlijedio mi je ruku, nogu i leđa. Imam rane od ugriza i duboke ogrebotine. Bio sam krvav no mirnim sam glasom pozvao lavove da se vrate u kaveze jer su u publici bila djeca. Onda sam smirio publiku i počeo točku iznova. Lavovi su bili nemirni jer je predstava počela ubrzo nakon što smo došli na novu lokaciju i nisu se stigli prilagoditi - rekao je Kouta.

Dodaje kako radi s deset lavova.

- I oni mogu biti loše raspoloženi baš kao ljudi. Kada se probude loše volje, takvi su cijeli dan. No ljudi su puno opasniji od lavova. Možeš s nekim biti prijatelj i onda ti zabije nož u leđa. Predatori su drugačiji. Oni nikada ne varaju. Postoji linija koju ne smijete prijeći jer tada može biti loše. Kada životinja napadne trenera, u 99 posto slučajeva je kriv trener. No oni su moja djeca. Znam da napad nikada neće završiti smrću jer su oni moja djeca. Njima više vjerujem nego ljudima - kaže Hamada Kouta, piše Daily Mail.