Napao ga morski pas: Slovenac Damjan i dalje roni u Jadranu

Moji prijatelji su u subotu bili kraj Dugog otoka i iz čamca su rukama hranili modrulja. Morskih pasa u Jadranu ima puno. Ljudi to i ne znaju. Uvijek ih je bilo i bit će ih, kaže Slovenac Damjan Pesek, kojega je morski pas ugrizao 2008. kraj Visa.

Na informaciju da je u subotu snimljen morski pas kako pliva u moru kraj Makarske samo je odmahnuo rukom i rekao da ta životinja prati svoju hranu. Usporedio ih je s čovjekom koji traži rješenje da ne bude gladan.

- To je životinja te ona traži hranu i način da do nje dođe na što lakši način. Pa to isto radimo i mi dok lovimo. Problem je što je ljudi sve više i više su u vodi. Samim time se smanjuje prostor ribljem svijetu i postoji veća mogućnost da se nešto dogodi - kaže Pesek.

Rekao je i da to njega nije odvratilo od ronjenja i uživanja u hrvatskoj obali iako priznaje da ga muči veliki ožiljak.

Foto: Privatni album

- Tegobe ugriza osjećam. Svake godine je malo lošije, ali što je, tu je. Sretno sam prošao. Tu sam. Živ sam, to je najbitnije. Moglo je završiti i drukčije. Kobno - prisjeća se Pesek. Inače, Damjana je napala velika bijela psina. Kraj Makarske je, kako kaže naš najpoznatiji stručnjak za morske pse, Alen Soldo, snimljen modrulj, a ne mako ili kučak. Hrani se sitnim ribama, lignjama, a ponekad i pticama, kao i strvinama drugih životinja. Rijetki su slučajevi napada na ljude pa ga smatraju potencijalno opasnim morskim psom.

Foto: Privatni album

- Na otprilike 40. sekundi snimke vidi se bočna strana što je bitno za determinaciju. Morate gledati odnose pojedinih dijelova tijela i tu se lijepo vidi kako je leđna peraja izmaknuta od pektoralnih (grudnih) peraja što je karakteristika modrulja - kaže Soldo i dodaje kako je problem s identifikacijom morskih pasa moguć kad se oni gledaju odozgo, kako je to na većini snimke.

- Kad gledate odozgo, gledate dužinu grudnih peraja i odnos od vrha njuške do njihova početka - kaže Soldo koji je prepoznavati morske pse učio od svjetski poznatog stručnjaka Leonarda Compagna. Iako je napisao više od 100 znanstvenih djela, knjiga i članaka vezanih za morske pse, planetarno popularan postao je nakon kultnog filma “Ralje” iz 1975. Surađivao je na snimanju pa su mu producenti zahvalili u popisu ljudi koji su radili na njemu. U Jadranu stalno i povremeno živi 28 vrsta morskih pasa. Kako kaže Soldo, nisu zabilježili povećanja njihovih populacija.

- Njihov broj mogao se jedino smanjiti i tu nema nikakvih novosti. Kako dolazi ljeto, više je ljudi na moru te zahvaljujući dobrim kamerama možemo doći do dobrih nalaza - kaže Soldo. Inače, viđenja morskih životinja mogu se prijaviti i Institutu Plavi svijet, koji brine o njihovoj zaštiti.