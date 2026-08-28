Napao pravosudnog policajca u zgradi suda pa se branio: 'Žao mi je, neću to više ponoviti'

Vidjet ćete tko sam ja, vikao je I. D. (50) pravosudnim policajcima u utorak, 25. kolovoza oko 13.30 sati u prostorijama Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Kako smo pisali, muškarac je ušao u zgradu suda u Ulici Grada Vukovara bez zaustavljanja na sigurnosnoj kontroli, pri čemu se oglušio na zapovjedi dvojice pravosudnih policajaca.

Kako doznajemo, protrčao je kraj njih na 1. kat, a policajci su odmah krenuli za njim. Kad su ga sustigli počeo je negodovati te jednog pravosudnog policajca snažno rukama udario u prsa. Pravosudni policajac uspio ga je svladati koristeći i sredstva za vezivanje te je pozvao policiju, koja je preuzela postupanje.

- Policijski su službenici na mjestu događaja uhitili 50-godišnjaka te ga priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje - izvijestila je zagrebačka policija koja je 50-godišnjaka kazneno prijavila zbog prisile prema službenoj osobi.

- Priznajem, prekršio sam proceduru - branio se muškarac na ispitivanju. Kako doznajemo, žurio je kako bi stigao u sudsku pisarnicu u posljednjim minutama radnog vremena. Rukama je gestikulirao pravosudnim policajcima da ide na 1. kat. Kad su ga sustigli rekao je da se predaje, no policajac mu je, tvrdio je, ušao u osobni prostor pa ga je odgurnuo. Nije isključio mogućnost da je pri tome koristio i ruku.

- Žao mi je zbog svega i neću to više nikada ponoviti - govorio je I. D. No, nije mu to pomoglo jer je svejedno završio u istražnom zatvoru kako ne bi mogao ponoviti kazneno djelo. Naime, kako neslužbeno doznajemo, I. D. je od ranije uvjetno osuđivan. Na Općinski građanski sud krenuo je, doznajemo, predati podnesak.

