Napeto između Plenkovića i Benčić: 'Ne znam kako ste došli do tog broja, ne ide zbrajanje'

Nakon jednotjedne stanke, zastupnici su se okupili na 10. sjednici Hrvatskog sabora koja će potrajati do 15. srpnja. Na sjednici u utorak prijepodne zastupnici će postavljati pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima. Članovi Vlade odgovarat će na 39 zastupničkih pitanja.

- Bit ću dio parlamentarne većine, donijeli smo tu odgovornu odluku, ma koliko nekome izgledala teška, nama je bila laka jer nam je dosta bilo lajanja na mjesec, rekao je Vuletić za Hinu prošloga tjedna nakon sjednice Predsjedništva HSS-a.

Novi predsjednik HSS-a je 79. ruka vladajuće većine kojoj su se nedavno pridružili i nezavisni Boška Ban i Dario Zurovec. S njima Vuletić vodi i razgovore o formiranju novog saborskog kluba, s obzirom na to da su zastupnice Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković onaj u kojem su djelovale s Beljakom raspustile. Tako i njih dvije traže rješenje za sebe. HSS želi biti na poziciji desnog centra, što i je prirodna pozicija HSS-a, poručio je premijer Andrej Plenković uoči početka današnje saborske sjednice.

Predsjednik HSS-a Darko Vuletić, koji je na čelu stranke, ali i u saborskim klupama zamijenio Krešu Beljaka, prisegnuo je da će dužnost zastupnika obnašati savjesno i odgovorno i da će se u svom radu držati Ustava i zakona te se zauzimati za napredak Hrvatske. Dok je Beljak u Saboru bio dio saborske manjine, Vuletić će biti dio većine.

- Vidim, malo ste zbunjeni. Ne ide zbrajanje. 25 milijardi imate iz EU, to ste sami potvrdili. 9 tvrdite da ste dali iz proračuna. 25 plus 9, koliko je?, komentirala je potom Benčić.

- Naša zadaća bila je da održimo cijelo hrvatsko društvo na okupu, da očuvamo socijalnu koheziju. Zato su paketi bili sveobuhvatni, išli su dati potporu onima koji su najranjiviji. Nema onoga tko nije bio pokriven, a i danas je. Rezultat je da smo mi, za razliku od mnogih drugih članica EU, imali od njih dvostruko ili trostruko veći rast u tom razdoblju, dodao je.

Plenković je odgovorio da ne zna kako su došli do 34 milijarde.

- Ne znam kako ste došli do 34 milijarde, to ćete mi objasniti kasnije. Hrvatska u ovoj financijskoj perspektivi ima oko 15 milijardi eura iz redovnog Višegodišnjeg financijskog okvira, ima još 10 milijardi iz NPOO-a, imala je milijardu iz Fonda solidarnosti... Čak i mi koji dobro zbrajamo još nismo došli do 34. Bila je dovoljna samo najava poskupljenja da imamo ovakav inflacijski udar - rekao je.

- Poštovani premijeru, danas nam dolazite na aktualac kao rekorder, oprostite što vam neću čestitati. Radi se o neslavnom rekordu. Hrvatska ima najvišu stopu inflacije u eurozoni, kazala je zastupnica Sandra Benčić.

Izmjenama Zakona o PDV-u, pojasnio je, omogućilo bi se Vladi da umjesto Hrvatskog sabora odlučuje na tjednoj ili dvotjednoj bazi kolika bi bila stopa PDV-a na derivate i energente. Distributeri svoje cijene u biti formiraju na tjednoj razini, pa u tim okolnostima nije realno ići s izmjenama zakona pred Sabor svaki tjedan, dodao je Plenković. Govoreći o aspektima formiranja cijene litre goriva i preostalim mogućnostima njenog umanjenja, pojasnio je da cijena litre u sebi sadrži cijenu samog energenta, zatim trošarine - hrvatski i europski dio, premiju distributera, kao i porez na dodanu vrijednost (PDV).

- Postoji presedan, to se događalo ranije, međutim to je jedna procedura koja traje. To bi nam onda bila još šansa da umanjimo cijenu litre goriva ukoliko dođe do povećavanja, naveo je Plenković.

Naveo je da je 'plivajući PDV' krajnja mjera u slučaju velike eskalacije, odnosno alat koji bi se eventualno koristio po potrebi, a ne odmah nakon što se izmjene zakona donesu. No smatra da ne bi bilo loše u ovakvim okolnostima tražiti od Sabora usvajanje takve izmjene zakona koje bi Vladi dale "jedan operativan alat".

- Pratit ćemo sa zanimanjem tu tvrdu kohabitaciju između vas dvoje, ali dobivate opomenu, rekao je Jandroković.

Zastupnica Sanja Radolović obratila se ministru Tončiju Glavini.

- Poštovani ministre Glavina, ovo ću vam sada reći pred vašim stranačkim šefom i predsjednikom Vlade gospodinom Plenkovićem. Između mene i vas sljedeće dvije godine, vjerujte mi, bit će jedna jako, jako tvrda kohabitacija, između Odbora za turizam i resornog ministarstva, kazala je Radolović.