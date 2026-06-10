Napeto u Gradskom vijeću u Splitu: Oporba izašla iz dvorane

Sjednica splitskog Gradskog vijeća u srijedu započela je polemikom između vladajućih i oporbe o predloženom dnevnom redu koji je usvojen nakon dvije stanke i dolaska na sjednicu neovisnog vijećnika Davora Matijevića, čiji je glas osigurao većinskih 16 glasova potpore dnevnom redu. Vijećnici oporbenih stranaka Centar, Možemo i Direkt tražili su da se dnevnog reda skinu točke o formiranju dva dječja vrtića za što je, po njihovim tumačenjima, trebalo provesti javno savjetovanje. Vladajući iz HDZ-a i Hrvatske građanske stranke to su odbacili tvrdeći da za osnivanje vrtića nije potrebno javno savjetovanje. Oporba je tražila i odustajanje od točke o prodaji čestice zemljišta na Mejama Filipu Rogošiću, direktoru Luke d.d., za kojeg tvrde da je odgovoran za svojedobno trovanje građana arsenom, pa Gradska uprava s njime ne bi trebala surađivati. Vladajući su odgovorili kako je bivša vlast u Splitu započela aktivnosti o prodaji čestice zemljišta Rogošiću, a sadašnja vlast nastavlja proceduru prodaje.

Zbog odbijanja njihova prijedloga 11 oporenih vijećnika napustilo je privemeno sjednicu i time srušilo kvorum jer je ostalo 15 vijećnika. Nakon gotovo jednosatne pauze na sjednicu je došao nezavisni Davor Matijević te osigurao kvorum i 16-ti glas potpore dnevnom redu.

Vijećnici stranke Centar u u svojim izjavama zamjerili Matijeviću da se kao bivši SDP-ovac priklonio HDZ-u i Željku Kerumu.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta osvrnuo na skidanje s dnevnog reda točke o Izvješću HNK Split rekavši kako se u HNK "radi na sanaciji štete koja je bila u prethodnom razdoblju".

"Omaška zbog koje je skinuta točka o HNK Split dogodila se zbog tehničke pogreške za koju je odgovorna bivša vlast", kazao je.