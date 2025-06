Napeto u Otočcu: Tri listića nestala? Glasački listići brojali se čak tri puta u 72 sata

Glasački listići za gradonačelnika Grada Otočca u protekla 72 sata prebrojavali su se tri puta te je već prošao i formalni rok prema Zakonu o lokalnim izborima.

Svakim prebrojavanjem su, kako saznaje 24sata, utvrđene nove nepravilnosti te su dobiveni različiti rezultati.

Naime, nezavisna kandidatkinja Lidija Pernar u drugom krugu izbora za gradonačelnicu Otočca žalila se nakon što je prema službenim rezultatima izgubila od Gorana Bukovca (LiPO) za svega sedam glasova. Na temelju žalbe provedeno je ponovno prebrojavanje glasova na dva biračka mjesta. Utvrđeno je kako su čak četiri listića na kojima je bilo jasno zaokruženo ime Lidije Pernar pogrešno pribrojana Goranu Bukovcu. Time se njemu oduzimaju četiri glasa, a Lidiji dodaje četiri. Uz to, pronađen je još jedan dodatni važeći glas za Pernar. No i dalje se ne zna tko je pobjednik izbora u Otočcu. Goran Bukovac kaže da je on, a Lidija Pernar osporava rezultat i govori o izbornoj prevari.

- Konstatirano je kako je bilo 4600 birača, a ima 4597 listića. Tri listića su nestala. Kako je to moguće? Nije uobičajeno da netko dođe na glasovanje i umjesto u kutiju uzme listić sa sobom kući. Takvu pojavu bi netko od promatrača ili biračkog odbora zamijetio. Na dva biračka mjesta nestala su dva prazna, neupotrebljena listića nakon što je završeno glasovanje i zapisnikom konstatirano da su svi listići na broju. Kako su mogla nestati dva glasačka listića od biračkog mjesta do Gradskog izbornog povjerenstva? Jedno biračko mjesto je udaljeno kilometar, a drugo tri kilometra od Gradskog izbornog povjerenstva - pita se Lidija Pernar te dodaje kako dio glasača kojima se dolazilo kući nije ni znao da je prijavljen da im se dođe kući radi glasovanja.

O navedenim nepravilnostima obaviješteno je, kaže, Županijsko izborno povjerenstvo i čeka se odgovor, nakon čega će vidjeti koje sljedeće pravne radnje poduzeti.

Goran Bukovac, pak, kaže da su jedini važeći rezultati za sada oni po kojima je on sedam glasova u prednosti pred Lidijom Pernar jer još nema službenog zapisnika, odnosno objave Gradskog izbornog povjerenstva.

- Najnovije stanje nakon prebrojavanja glasova koji su u međuvremenu bili pogrešno prebrojani gospođi Pernar i dalje potvrđuju moju pobjedu na izborima, pri čemu sam ja novi-stari gradonačelnik - zaključuje Bukovac.

Situacija u Otočcu dramatično se komplicira jer se dodatno prijavljuju i druge nepravilnosti. Sve se glasnije govori o potencijalnim pokušajima izborne prevare, a čak je, u Gradskom izbornom povjerenstvu, policija tijekom noći čuvala birački materijal kako bi se spriječila dodatna manipulacija. Uz sve to, javio se i Dado Milinović, koji je rekao da je uspjeh Bukovca djelomično i njegov uspjeh.

Što se tiče Gradskog vijeća, Lidija Pernar ima pet, Goran Bukovac (LiPO) također pet, a HDZ drži tri ključna vijećnika.