Napetosti na granici: Maroko uhitio stotine migranata koji su pokušali ući u Ceutu

Marokanske sigurnosne snage uhitile su gotovo tristo migranata koji su kopnom i morem pokušavali doći do španjolske enklave Ceuta, što predstavlja najnoviji razvoj događaja u napetoj situaciji koja traje na jedinoj kopnenoj granici Europske unije s Afrikom. Incident se dogodio uslijed pojačanih mjera sigurnosti s obje strane granice, potaknutih pozivima na društvenim mrežama na novi masovni prelazak.

Pojačane mjere sigurnosti nakon poziva na akciju

Prema izvješćima marokanske državne televizije, u subotnjoj akciji uhićena su 294 migranta iz supsaharske Afrike, kao i 61 marokanski državljanin optužen za pomaganje u ilegalnim pokušajima prelaska. Drugi izvori navode nešto manji broj od najmanje 111 uhićenih osoba. Do intervencije je došlo nakon što su se na društvenim mrežama pojavili pozivi na ponavljanje masovnog prelaska, što je navelo i marokanske i španjolske vlasti na podizanje razine pripravnosti. Svjedoci navode kako je marokanska policija upotrijebila suzavac kako bi rastjerala veće skupine migranata koje su se okupljale na brdima u neposrednoj blizini granične ograde.

Ovaj događaj samo je nastavak krize koja je eskalirala krajem srpnja, kada je u samo nekoliko dana između 72.000 i 80.000 ljudi, većinom mladića, prešlo iz Maroka u Ceutu. Taj je masovni priljev potpuno nadvladao lokalne prihvatne kapacitete, izazvao humanitarnu krizu i doveo do najmanje 96 smrtnih slučajeva. Do početka kolovoza, većina migranata, njih oko 70.000, dobrovoljno se vratila u Maroko, no situacija je ostala izrazito napeta.

Složeni odnosi i europska suradnja

Ceuta i Melilla, druga španjolska enklava u sjevernoj Africi, zbog svog geografskog položaja predstavljaju ključne točke za migrante koji žele ući u Europu. Upravo zbog toga, Europska unija i Maroko imaju dugogodišnju suradnju na području upravljanja migracijama. Kao dio te suradnje, EU pruža Maroku značajnu financijsku potporu za jačanje kontrole granica i borbu protiv krijumčarenja ljudi, o čemu svjedoči i nedavni sporazum o financiranju vrijedan 390 milijuna dirhama.

Unatoč partnerstvu, odnosi su povremeno zategnuti, a pojedini analitičari sugeriraju da se migracije ponekad koriste kao sredstvo političkog pritiska. Kriza u Ceuti ponovno je potaknula rasprave unutar Europske unije o sigurnosti vanjskih granica i cjelokupnoj migracijskoj politici. Europski povjerenik za unutarnje poslove, Magnus Brunner, naglasio je važnost provedbe novog Pakta o migracijama i azilu koji bi trebao omogućiti brže procedure povratka.

Promjene u migracijskim rutama i unutarnje politike

Dok je Maroko povijesno bio glavna polazna točka za neregularne migracije prema Španjolskoj, podaci Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pokazuju promjenu trendova. U prva četiri mjeseca 2026. godine, alžirski državljani činili su 42 posto neregularnih dolazaka u Španjolsku, u usporedbi s 22 posto Marokanaca. Istovremeno, španjolska vlada suočava se s kritikama na domaćem terenu zbog svojih migracijskih politika. Program regularizacije za nedokumentirane migrante, pokrenut u travnju 2026., izazvao je zabrinutost da bi takve mjere mogle potaknuti nove valove neregularnih migracija.

*uz korištenje AI-ja