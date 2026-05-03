Napokon se javio kung-fu župan: Nitko nije ozlijeđen

Ličko-senjski župan Ernest Petry oglasio se povodom medijskih natpisa u kojima se spominje u kontekstu incidenta u Novalji.

Petry navodi da je 23. travnja, na poziv vlasnika prostora u Novalji kojega privatno poznaje od ranije, nazočio privatnom večernjem druženju koje se, kako tvrdi, odvijalo u ugodnoj atmosferi, piše Lika Online.

- U jednom trenutku ničim izazvan dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da niti ja niti itko drugi u istome nije bio ozlijeđen kako prenose pojedini mediji. U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio - rekao je Petry.

Dodao je kako je osobno ostao zatečen događajem na koji, kako kaže, nije mogao utjecati niti je u njemu sudjelovao bilo kojim svojim postupkom.

Petry se u izjavi ispričao građanima zbog cijele situacije.

- Svjestan situacije, dužan sam se u svojstvu ličko-senjskog župana ispričati svim sugrađanima radi ovog događaja, uz napomenu da ću kao i do sada svojim radom nastojati opravdati povjerenje koje mi je dva puta ukazano na izborima, a sve u cilju razvoja Ličko-senjske županije - zaključio je župan Ernest Petry.

Što se dogodilo?

Smrade, jazavče..., odjekivalo je Novaljom tijekom noći na 24. travnja. Kako neslužbeno doznajemo, ove riječi prema HDZ-ovu županu Ličko-senjske županije Ernestu Petryju uputila je 23 godine mlađa mu prijateljica A. O. Sve se zbilo u službeno još neotvorenom restoranu. U društvu su sjedili vlasnik, župan i spomenuta djevojka.

Žestoka galama i svađa na terasi spomenutog restorana izbila je oko pola dva. Žena, kažu nam očevici, nije birala riječi i snažno je vrijeđala župana, a poslije je, tvrde nam sugovornici, u jednom trenutku nasrnula na njega pepeljarama te koječime, što god joj se našlo pri ruci. Neslužbeno doznajemo i kako je nakon incidenta žena pozvala policiju, a na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je akterima ovog nemilog događaja izmjerila i alkohol u krvi. Župan je imao malo više od jednog promila.