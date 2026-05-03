Napokon se javio kung-fu župan: Nitko nije ozlijeđen

Piše Luka Safundžić, Filip Sulimanec,
U jednom trenutku ničim izazvan dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da niti ja niti itko drugi u istome nije bio ozlijeđen kako prenose pojedini mediji

Ličko-senjski župan Ernest Petry oglasio se povodom medijskih natpisa u kojima se spominje u kontekstu incidenta u Novalji.

Petry navodi da je 23. travnja, na poziv vlasnika prostora u Novalji kojega privatno poznaje od ranije, nazočio privatnom večernjem druženju koje se, kako tvrdi, odvijalo u ugodnoj atmosferi, piše Lika Online.

 - U jednom trenutku ničim izazvan dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da niti ja niti itko drugi u istome nije bio ozlijeđen kako prenose pojedini mediji. U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio - rekao je Petry.

EKSKLUZIVNO! Karate župana Petryja djevojka je napala pepeljarom! Oboje su bili pijani

Dodao je kako je osobno ostao zatečen događajem na koji, kako kaže, nije mogao utjecati niti je u njemu sudjelovao bilo kojim svojim postupkom.

Petry se u izjavi ispričao građanima zbog cijele situacije.

 - Svjestan situacije, dužan sam se u svojstvu ličko-senjskog župana ispričati svim sugrađanima radi ovog događaja, uz napomenu da ću kao i do sada svojim radom nastojati opravdati povjerenje koje mi je dva puta ukazano na izborima, a sve u cilju razvoja Ličko-senjske županije - zaključio je župan Ernest Petry.

Što se dogodilo?

Smrade, jazavče..., odjekivalo je Novaljom tijekom noći na 24. travnja. Kako neslužbeno doznajemo, ove riječi prema HDZ-ovu županu Ličko-senjske županije Ernestu Petryju uputila je 23 godine mlađa mu prijateljica A. O. Sve se zbilo u službeno još neotvorenom restoranu. U društvu su sjedili vlasnik, župan i spomenuta djevojka.

Žestoka galama i svađa na terasi spomenutog restorana izbila je oko pola dva. Žena, kažu nam očevici, nije birala riječi i snažno je vrijeđala župana, a poslije je, tvrde nam sugovornici, u jednom trenutku nasrnula na njega pepeljarama te koječime, što god joj se našlo pri ruci. Neslužbeno doznajemo i kako je nakon incidenta žena pozvala policiju, a na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je akterima ovog nemilog događaja izmjerila i alkohol u krvi. Župan je imao malo više od jednog promila.

