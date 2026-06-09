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Ana Dasović

Napokon se odustalo od najava da će nacionalni ispiti biti uvjet za srednju školu. To je dobro

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Napokon se odustalo od najava da će nacionalni ispiti biti uvjet za srednju školu. To je dobro
24sata: Vrgorac: Učenici dolaskom u školu svoje mobitele ostavljaju zaključane u ormariće | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Sve analize pokazuju kako bi uvođenje nacionalnih ispita kao uvjeta za upis srednje škole značilo samo povećanje instrukcija. Skinut je pritisak s učenika, roditelja, ali i škola

Otkako je započelo nacionalno testiranje učenika četvrtih i osmih razreda prije nekoliko godina, postavlja se pitanje: Hoće li i kad nacionalni ispiti postati i službena "mala matura", odnosno hoće li se bodovati kao uvjet za upis u srednje škole. Razloga i argumenata za takvu odluku ima puno te su joj sklone brojne ravnateljice i ravnatelji srednjih škola.

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