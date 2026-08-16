Napustila je školu s 15, a sad se zbog nje trese cijeli kontinent!
Zbog nje studenti izlaze na ulice kao što to čine mladi u Srbiji zbog Vučića, s migrantima želi učiniti isto što i Trump, a na njene priče o islamskom terorizmu novinari uzvraćaju spominjanjem Hrvata...
Tisuće mladih napustile su proteklog tjedna učionice u australskim gradovima kako bi prosvjedovale protiv političarke koju mnogi njihovi roditelji pamte još iz devedesetih. Njeno je ime Pauline Hanson, ona je australska desničarska populistička političarka, rođena 1954. u Brisbaneu. Osnivačica je i dugogodišnja ključna figura stranke One Nation, a trenutačno je senatorica za Queensland i čelnica stranke.