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Foto: profimedia
STUDENTI NA ULICAMA PLUS+

Napustila je školu s 15, a sad se zbog nje trese cijeli kontinent!

Piše Alen Galović,

Zbog nje studenti izlaze na ulice kao što to čine mladi u Srbiji zbog Vučića, s migrantima želi učiniti isto što i Trump, a na njene priče o islamskom terorizmu novinari uzvraćaju spominjanjem Hrvata...

Tisuće mladih napustile su proteklog tjedna učionice u australskim gradovima kako bi prosvjedovale protiv političarke koju mnogi njihovi roditelji pamte još iz devedesetih. Njeno je ime Pauline Hanson, ona je australska desničarska populistička političarka, rođena 1954. u Brisbaneu. Osnivačica je i dugogodišnja ključna figura stranke One Nation, a trenutačno je senatorica za Queensland i čelnica stranke.

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