Napustio nas je Jerko Zovak

Nakon teške bolesti, u srijedu je preminuo Jerko Zovak, osnivača Udruge za promicanje lokalne uprave i samouprave Plus te nekadašnji glavni urednik SBplus portala.

Jerko Zovak rođen je u Vrbanji 1952. godine. Mada po broju pročitanih knjiga potkovaniji od mnogih akademskih građana, za sebe je uvijek rado naglašavao da je po zanimanju 'Schweißer'. Zavarivač je postao 1970. godine u njemačkom Karlsruheu, gdje je, kao gastarbeiter, radio do 1975. godine. Profesionalni, posljedično i socijalni, status u društvu bili su temelj njegova političkog usmjerenja i aktivizma u okviru Socijaldemokratske partije Njemačke (Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD), javlja SBplus portal.

Kao bivši metalski radnik, gastarbeiter, njemački i hrvatski socijaldemokrat, dragovoljac Domovinskog rata i časnik Hrvatske vojske, s ciljem poticanja i promicanja lokalne uprave i samouprave na prostoru Brodsko-posavske županije, osnovao je Udrugu Plus (čiji je predsjednik ostao do kraja) te pokrenuo rad portala SBplus.hr na kojem je pisao od 15. prosinca 2010. godine pa do posljednjih dana svog života. Zadnji u nizu svojih osebujnih članaka kojima je secirao političku zbilju objavio je 6. lipnja 2023. godine.

Jerko Zovak objavio je devet knjiga Manjinaš (2001.), Rat u Bosanskoj Posavini 1992. (2009.), Za Dusparina vakta (2017.), Vođe i vođeni u Brodskom Posavlju (2017.), Novogradiški lideri (2017.), Za sve je kriva šutljiva većina (2018.), Kopilad (2020.), Blagoslovljeni zločini (2021.) i U čijoj je funkciji SBplus.hr (2021.). Bez obzira na tu bogatu ostavštinu, najbližim suradnicima nikad nije propustio naglasiti kako su četvorica njegovih sinova - Domagoj, Branimir, Krešimir i Trpimir - te supruga Kata, najveće blago i ponos njegova života.