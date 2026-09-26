Popularnost predsjednika Trumpa nastavlja padati kao posljedica nezadovoljstva njegovim ratom protiv Irana i negativnim utjecajem tog sukoba na troškove života, piše bivši američki diplomat za Express
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Naravno da Donald Trump uopće ne razumije koje su prijetnje umjetne inteligencije
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Svaki tjedan u vijestima obično dominiraju negativne pojave poput ratova, prirodnih katastrofa i beskrajnog niza gnjusnih zločina. Javnost se, naravno, zapravo hrani lošim vijestima - čak ni vremenska prognoza neće pobuditi zanimanje ako na pomolu nema barem olujnog nevremena. Prošloga je tjedna, međutim, svijet dočekao najveću od svih loših vijesti: izvješće da bi se čovječanstvo u sljedećih nekoliko godina moglo suočiti s potpunim izumiranjem.
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