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KOLUMNA JAMESA B. FOLEYA PLUS+

Naravno da Donald Trump uopće ne razumije koje su prijetnje umjetne inteligencije

Piše James B. Foley, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj,
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Naravno da Donald Trump uopće ne razumije koje su prijetnje umjetne inteligencije
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Popularnost predsjednika Trumpa nastavlja padati kao posljedica nezadovoljstva njegovim ratom protiv Irana i negativnim utjecajem tog sukoba na troškove života, piše bivši američki diplomat za Express

Svaki tjedan u vijestima obično dominiraju negativne pojave poput ratova, prirodnih katastrofa i beskrajnog niza gnjusnih zločina. Javnost se, naravno, zapravo hrani lošim vijestima - čak ni vremenska prognoza neće pobuditi zanimanje ako na pomolu nema barem olujnog nevremena. Prošloga je tjedna, međutim, svijet dočekao najveću od svih loših vijesti: izvješće da bi se čovječanstvo u sljedećih nekoliko godina moglo suočiti s potpunim izumiranjem.

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Komentari 3
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