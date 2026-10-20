Obavijesti

News

Komentari 65
NEVJEROJATAN SLUČAJ PLUS+

Naredili deložaciju! Brat HDZ-ove zastupnice uzima park na rivi našem turističkom biseru

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 4 min
Naredili deložaciju! Brat HDZ-ove zastupnice uzima park na rivi našem turističkom biseru
Foto: Pixsell/Screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Gradonačelnica je zgrožena jer gube park nakon 75 godina: ‘To je otimanje imovine’. Nakon deložacije parka vlasnik želi graditi hotel: ‘Kupio sam kao građevno’

Informacija je zvučala nevjerojatno ili barem pretjerano: Supetar će nakon 75 godina izgubiti uređeni park na rivi i sudski je naređena deložacija. Deložacija parka? Je li to moguće? Kad smo provjerili presude i pozadinu, sve se pokazalo točnim, koliko god čudno zvučalo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 65
VIDEO KAOS SE ŠIRI Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...'
APOKALIPSA U FRANCUSKOJ

VIDEO KAOS SE ŠIRI Francuska u plamenu, prosvjedi se pretvorili u pljačku i palež: 'Opasno je...'

Nasilje nije ostalo ograničeno samo na Pariz, zahvatilo je i druge francuske gradove. Tijekom vikenda ozlijeđene su stotine pripadnika sigurnosnih snaga, a policija je provela tisuće uhićenja diljem zemlje.
Nakon gubitka milijunskog posla, Pripuzova tvrtka zbog Uskoka ostaje i bez 100.000 €
PLATI JER NE RADIŠ

Nakon gubitka milijunskog posla, Pripuzova tvrtka zbog Uskoka ostaje i bez 100.000 €

Tvrtka CE-Z-AR koja je perjanica Cios grupe se planirala povući iz sanacije Gospića i ostaviti 12 milijuna eura vrijedan posao partnerima. Ali to im nije prošlo, natječaj je poništen, a oni moraju državi dodatno platiti
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA DONIJELA UREDBU

Ovo su nove cijene goriva!

Odlukom Vlade s današnje sjednice, od sutra ćemo plaćati jeftiniji benzin, a skuplji dizel te plavi dizel i plin

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026