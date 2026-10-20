Gradonačelnica je zgrožena jer gube park nakon 75 godina: ‘To je otimanje imovine’. Nakon deložacije parka vlasnik želi graditi hotel: ‘Kupio sam kao građevno’
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Naredili deložaciju! Brat HDZ-ove zastupnice uzima park na rivi našem turističkom biseru
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Informacija je zvučala nevjerojatno ili barem pretjerano: Supetar će nakon 75 godina izgubiti uređeni park na rivi i sudski je naređena deložacija. Deložacija parka? Je li to moguće? Kad smo provjerili presude i pozadinu, sve se pokazalo točnim, koliko god čudno zvučalo.
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