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NIKOLAJ VARPAKOVIČ

Naredio bombardiranje bolnice u Kijevu. Upucali ga u facu?

Piše Filip Sulimanec,
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Naredio bombardiranje bolnice u Kijevu. Upucali ga u facu?
Foto: Rusko ministarstvo obrane
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Jedan metak pogodio je Varpakoviča u abdomen, a drugi u glavu; liječnici su izvadili oba u bolnici. Sada se priprema za transport u Moskvu. Njegov vozač također je ranjen, ali uspio je pobjeći i pozvati hitnu pomoć

Stožerni časnik ruskih Zračno-svemirskih snaga upucan je u atentatu u Saratovskoj oblasti, prema kanalima na Telegramu Mash, Baza i Shot, koji su povezani s ruskim sigurnosnim službama. Časnik je hospitaliziran u teškom stanju. Ruski Istražni odbor, savezno istražno tijelo zemlje, otvorio je kazneni postupak zbog pokušaja ubojstva, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

Kanal na Telegramu Dosye Shpiona ("Dosje špijuna") identificira žrtvu kao general-bojnika Nikolaja Varpakoviča, zapovjednika 22. teške bombarderske zrakoplovne divizije unutar ogranka dugometnog zrakoplovstva ruskih Zračno-svemirskih snaga. Ta informacija nije službeno potvrđena. Napad se dogodio ujutro 3. rujna, kada se napadač dovezao motociklom do privatne kuće – prema Shotu, trgovine koju je časnik upravo napustio – u selu Probuždenie, blizu grada Engelsa. Ispucao je dva hica iz pištolja u Varpakoviča prije nego što je pobjegao.

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Jedan metak pogodio je Varpakoviča u abdomen, a drugi u glavu; liječnici su izvadili oba u bolnici. Sada se priprema za transport u Moskvu. Njegov vozač također je ranjen, ali uspio je pobjeći i pozvati hitnu pomoć.

Ukrajinska sigurnosna služba i Državno odvjetništvo te  objavili su 31. kolovoza da su Nikolaja Varpakoviča proglasili osumnjičenikom u odsutnosti. Istražitelji vjeruju da je osobno naredio raketni napad na dječju bolnicu Ohmatdit u Kijevu 8. srpnja 2024. U vrijeme napada bolnica je imala više od 600 pacijenata i otprilike isto toliko članova osoblja. Dvoje ljudi je poginulo.

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