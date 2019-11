Naručili su 91.941 tablet za škole, koštat će 101 mil. kuna

Tableta je naručeno 91.641, ugovori su potpisani 16. listopada, a bit će isporučeni do početka drugog polugodišta. Iako je školska godina počela već prije dva mjeseca, ministrica naglašava kako je nabava tableta odrađena po svim zadanim propisima.

- Proces nabave od početka do kraja traje otprilike godinu dana i to ne možemo izbjeći, svi rokovi su zakonom zadani. I sve je u skladu s propisima. Maksimalno smo učinili sve da se tableti čim prije dobiju. Školska godina je počela, no nemojmo zaboraviti da su u međuvremenu isporučena računala za učitelje, a krenula je isporuka i ostalih materijala u škole, kao što su projektori i pametne ploče - rekla je naglasivši kako će se tableti nabavljati kroz iduće tri godine.

Cijena nabave tableta s PDV-om iznosi 101 milijun i 206 tisuća kuna, a sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Dobavljač tableta je tvrtka S&T Hrvatska d.o.o, dolaze sa garancijom od dvije godine, a svaki kvar se mora popraviti unutar 14 dana tijekom kojih učenik dobiva zamjenski uređaj.

Imaju osmojezgreni procesor, tri gigabajta RAM-a, 32 gigabajta memorije te dvije kamere s prednje i stražnje strane kako bi se sadržaji iz digitalnih udžbenika mogli skenirati. Na taj način učenici na tabletima dobivaju prošireni digitalni sadržaj iz udžbenika i 3D prikaz. Svi materijali se mogu skinuti besplatno i koristiti poslije i bez povezivanja na internet, sadržaj na tabletima je prilagođen i za djecu s poteškoćama i s disleksijom.

Digitalne materijale, multimedijalni sadržaj, softverska rješenja i udžbenike su pripremili nakladnici Profi klet, Školska knjiga te Alfa, a u njima su i sve prezentacije za učitelje potrebne za vođenje nastave pa se tako, istaknuli su nakladnici, učitelji ne moraju dodatno pripremati za sat.

- Učenici 5. i 7. razreda će imati svaki svoj tablet, moći će ih nositi i doma, dok će u nižim razredima biti jedan tablet na četiri učenika. Naime, u eksperimentalnom programu se pokazalo da kod nižih razreda veći naglasak moramo staviti na razvoj fine motorike kod učenika, da se koriste i knjige, bilježnice, da se piše, crta. Škole će dobiti i ormariće za pohranu tableta - istaknula je Divjak dodavši kako se digitalna transformacija škola provodi temeljem dva principa.

- Prvi je da je dobra, suvremena pedagogija primarna, a da zapravo tehnologija podupire tu pedagogiju na način da se poboljšava motivacija učenika i ishodi učenja koji su propisani kurikulumom - rekla je ministrica.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Naglasila je kako će tableti biti centralno upravljani pa će se učitelji rasteretiti nepotrebnog posla stavljanja tableta u funkciju.

- Imamo i podršku teleoperatera vezano uz pristup internetu. Za škole koje nemaju dovoljnu brzinu prijenosa podataka osiguran je pokućni internet, a i svi učenici u tabletima dobivaju SIM kartice - dodala je.

Rezultati evolucije eksperimentalne faze koja se provodila u nekim školama prošle školske godine, istaknula je ministrica, pokazuju da je korištenje digitalnih alata zaista prihvaćeno, da ih učenici koriste svakodnevno, s lakoćom i za učenje.

- Digitalne kompetencije su važne za 21. stoljeće i vrijeme četvrte industrijske revolucije - dodala je.

Komentirala je i štrajk u školama istaknuvši kako time reforma obrazovanja nije ugrožena.