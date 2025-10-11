Policija na Trešnjevci razotkrila opasnog dilera! Američka smola konoplje skrivena u pošti, težine 1.319 grama, otkrivena u domu 34-godišnjaka s digitalnom vagom
Naručio ‘paketić’ iz SAD-a: Stigla mu pošiljka od 1,3 kg hašiša i policija na vrata...
Zagrebačka je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je iz SAD-a putem interneta naručio smolu konoplje ukupne mase 1.319 grama koja mu je skrivena u poštanskoj pošiljci dostavljena na kućnu adresu na Trešnjevci s ciljem daljnje preprodaje.
Pretragom doma i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni, u četvrtak je policija pronašla digitalnu vagu, a pretragom poštanske pošiljke pronađene su dvije plastične kutije ispunjene smolom konoplje tipa droga ukupne mase 1.319,00 grama.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, stoji u subotu u priopćenju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+