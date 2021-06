Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta, drugostupanjskom presudom karlovačkog Županijskog suda dužan je platiti poduzetniku Petru Pripuzu 8175 kuna zbog povrede ugleda i časti, doznaje Hina iz izvora bliskih sudu.

Pripuz, poduzetnik poznat po poslovnoj suradnji s Gradom Zagrebom, tužio je Grmoju jer ga je tijekom gostovanja na N1 Televiziji spomenuo u kontekstu „otpadne mafije“.

Sutkinja: Važno je tko izgovori uvredu

Obrazlažući presudu, sutkinja Milka Vraneš istaknula je da je vrlo važno tko izgovori uvredu ocjenjujući da je Grmoja ''jedan od vrlo poznatih i utjecajnih opozicijskih političara, koji je sasvim sigurno stekao velike simpatije javnosti zbog bespoštedne borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala na najvišoj razini''.

''U tom pogledu tuženiku Nikoli Grmoji javnost vjeruje, tim više što on osobno djeluje kao pošten političar. Stoga su riječi i oznaka „etiketa“ tužitelja kao mafije, posebno odjeknule u javnosti, a posljedično tome sasvim sigurno da je tužitelj trpio određene neugodnosti i duševnu bol'', dodala je sutkinja u obrazloženju presude.

Sutkinja je nadodala da Pripuz, suprotno zaključku prvostupanjskog suda, nije javna osoba, dok je s druge strane Grmoja javna osoba čiji je istup uvredljiv ''jer tužitelj ima pravo na čast i dobar glas te nije dopustivo da javne osobe na ovakav način vrijeđaju nejavne osobe''. Uz to, sutkinja je u presudi naglasila da je ''navođenje teških optužbi (mafija) uvredljivo za osobu o kojoj se to navodi'' te kako postoji odgovornost osobe koja to izgovara.

Odlukom suda, saborski zastupnik i politički tajnik Mosta, dužan je platiti Pripuzu 5000 kuna na ime neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, zajedno sa sudskim troškovima i zateznom kamatom na navedeni iznos od 13. studenog 2020. godine kada je Općinski sud u Sesvetama kao prvostupanjski sud odbio Pripuzov tužbeni zahtjev za naknadu štete.

Grmoja je na drugostupanjsku presudu reagirao u četvrtak objavom na društvenim mrežama gdje je zapisao ''I vidi čuda, sutkinja Milka Vraneš je djelomično preinačila presudu zbog čega ću Pripuzu na kraju ipak morati platiti gotovo 10 tisuća kuna''.

''U žalbi na oslobađajuću presudu Pripuz je preko odvjetnika Nobila tvrdio da sam „jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih opozicijskih političara koji je stekao simpatije javnosti zbog bespoštedne borbe protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta na najvišoj razini“. Nobilo u žalbi tvrdi i da mi javnost vjeruje i da djelujem kao pošten političar. Sve su to razlozi zbog kojih su navodno moje riječi Pripuzu prouzročile velike duševne boli i nanijele mu štetu u javnosti'', dodao je Grmoja na Facebooku.

Poručivši kako je presudom potvrđeno da njegova riječ ''u Hrvatskoj više teži od optužnica DORH-a'', Grmoja je nadodao da je ''DORH protiv Pripuza podignuo više optužnica i trenutno se protiv njega vodi više sudskih procesa''.

''Sve to Pripuzu nije nanijelo štetu i duševne boli koliko moja izjava na jednoj televiziji. Dok hrvatski sudovi na temelju optužnica DORH-a vode procese protiv Pripuza, hrvatsko pravosuđe istovremeno asistira Pripuzu kako bi se ušutkalo one koji imaju petlje boriti se protiv korupcije!'', nadodao je Grmoja ocijenivši da ga se tužbama pokušava financijski iscrpiti i tako ušutkati.

''Ovo nije jedina tužba koju imam, a vjerojatno nije ni jedina koju ću izgubiti. Neće vam to proći, neću se dati ušutkati jer u ovoj zemlji netko treba govoriti! Dolazi vam kraj! I to brže nego što mislite! Hrvatska će biti slobodna jer postoje oni koji se za Hrvatsku slobodu od korupcije bore i koje se ne da kupiti niti ušutkati”, zaključio je Grmoja.

Pripuz odbacio optužbe za zbrinjavanje otpada bez natječaja

Petru Pripuzu i još 15-orici suoptuženika sudi se na zagrebačkom Županijskom sudu za nezakonitosti s otpadom u aferi Agram. Svi okrivljenici odbacili su optužbe po kojima je Grad bez javnog natječaja dodijelio CIOS-u posao zbrinjavanja otpada.

Uskok je krajem veljače 2020. pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv suvlasnika CIOS-a Petra Pripuza, njegova sina Ante i 10 suradnika koje sumnjiči da su nezakonitostima s metalnim otpadom izvlačili novac iz tvrtke i izbjegavali plaćanje poreza.

Prema optužnici, Pripuz i njegovi suokrivljenici se terete za stjecanje nepripadne imovinske koristi od 39,8 milijuna kuna, pri čemu su državni proračun oštetili za 5,2 milijuna kuna. Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda vratilo je sredinom prosinca 2020. Uskoku na dopunu ''nejasnu'' optužnicu protiv Pripuza i njegovih 11 suokrivljenika.