'Nas dvoje smo bračni par, imamo troje djece, ali smo i najspremniji policajci u zemlji'

Bračni par iz Zagreba roditelji su troje djece. Iako treniraju tijekom cijele godine, za natjecanje su se intenzivno pripremali dva i pol mjeseca. Dok jedan trenira, drugi čuva djecu. Planiraju se prijaviti i iduće godine...

<p>Trening tijekom cijele godine, koji im je svojevrsni stil života, ali i intenzivnije pripreme posljednja dva i pol mjeseca dovele su bračni par <strong>Mamuzić</strong> iz Zagreba do pobjede na 2. Memorijala Šima Đamić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Anita i Ana patroliraju Pulom</strong></p><p>Riječ je o natjecanju za izbor najspremnijeg pripadnika MUP-a na kojem se, u blizini Slavonskog Broda, okušalo 58 policajaca, a u ženskoj konkurenciji i dvije policajke. <strong>Ines </strong>i <strong>Zoran</strong> roditelji su troje djece, pa su se i tijekom priprema morali uskladiti. </p><p>- Gotovo svakodnevno smo trčali ili radili cross fit treninge, a vikendima odrađujemo duge hodnje po Sljemenu pod opterećenjem ili brdska trčanja bez opterećenja, često naizmjence, dok jedno trči drugo pazi djecu i onda se zamijenimo. Obzirom da stanujemo u blizini, Jarun nam je drugi dnevni boravak, gdje smo često s djecom koju smo također usmjerili na sport - kaže Ines.</p><p>A na pitanje o motiv da se uz poslovne i obiteljske obveze prijave na ovo zahtjevno natjecanje, Ines odgovara: </p><p>- Kad si u treningu kontinuirano, natjecanja i utrke dođu kao nagrada, bez obzira na ostvareni plasman, jer je to prilika da vidimo koliko smo napredovali. Ovo natjecanje za nas nije samo obična utrka jer se imamo priliku okušati u vrlo zanimljivim disciplinama i to s kolegama, a to onda ima posebnu draž. Velika je čast stati uz bok s probranom ekipom iznimno spremnih i sposobnih kolega policajaca. Osim toga, htjeli smo dati svoj doprinos sjećanju na pokojnog ratnog zapovjednika specijalne policije - kazala je. </p><p>Savladati prepreke nije bilo lako, a na stazi je bilo i lutanja. Ines je upala u močvaru, a Zoran naletio na grmlje kupina i glogova.</p><p>- U par navrata našla sam se u prilično izazovnom i teško prohodnom okruženju, kroz mokru i visoku travu ili gusto granje, znajući da me kolegica Antonija može preteći. Ali proradio je duh, snaga volje. Sad mi je nevjerojatno kako sam na nekim mjestima uspjela probiti se do staze - priznaje Ines.</p><p>U profesionalnom smislu, rezultat koji su ostvarili im je poticaj da nastave s predanim radom, a nadaju se da će biti uzor mlađim generacijama kolega. Za Ines ovo je prilika i za promicanje ugleda žena u policiji. </p><p>- Vjerujem da svaka od nas može najbolje svojim primjerom i angažmanom utjecati na generalni stav spram žena u policiji - rekla je Ines.</p><p>Zoran je posebno ponosan na uspjeh supruge, pa u šali kaže: “Ona grize izazove kao mali pit bull”. Nemaju vremena za velike proslave, jer oboje se moraju vratiti poslovnim i obiteljskim obvezama. Ines radi u Uredu glavnog ravnatelja policije, a Zoran u Zapovjedništvu interventne policije kao instruktor za gađanje. Plan im je počastiti kolege, a sebe će nagraditi večerom u omiljenom restoranu. Želja i plan im je prijaviti se i iduće godine na natjecanje, koje će imati međunarodni karakter.</p><p>- Tada će biti još napetije - zaključila je Ines. </p>